Uluslararası arenada yükselen Türk oyuncuya eşiyle tam destek

Türk oyuncu Aras Aydın, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak dünya çapında ses getiren “Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Hollywood’un usta ismi Nicole Kidman ile başrolü paylaşmanın heyecanını yaşayan Aydın, hem uluslararası alanda ülkesini temsil etmenin gururunu yaşıyor hem de bu süreçte en büyük destekçisinin eşi Melis Birkan olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Nicole Kidman ile aynı projede yer almak

Aras Aydın, katıldığı bir etkinlikte projenin detaylarını ve hissettiklerini paylaştı. Uzun süredir yürütülen titiz çalışmaların ardından “Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonuna katılan oyuncu, bu gelişmenin Türkiye’de de ilgiyle karşılanmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu belirtti. Kidman gibi dünya çapında tanınan bir oyuncu ile aynı projede rol almanın mesleki açıdan kendisine çok şey kattığını ifade eden Aydın, bu deneyimin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gala sürecine ve uluslararası röportaj maratonuna da değinen oyuncu, yabancı basınla yapılan görüşmelerin yoğun ama öğretici geçtiğini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’ye 19 Mayıs gibi anlamlı bir tarihte dönüş yapmanın kendisini duygulandırdığını sözlerine ekledi.

Eşi Melis Birkan’dan moral ve gurur dolu destek

Aras Aydın’ın bu büyük adımı yalnız atmadığı bir gerçek. Eşi Melis Birkan, her fırsatta Aras’ın başarısıyla gurur duyduğunu dile getiriyor. Etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, bu başarının tamamen eşine ait olduğunu belirten Birkan, kendisinin yalnızca destek vermekle yetindiğini, esas emeğin Aras’a ait olduğunu söyledi. Eşini her anlamda desteklediğini belirten Birkan, kıskançlık ya da baskı yerine birlikte büyüyen bir ilişki içinde olduklarını ifade etti.

Aras Aydın da Melis Birkan’ın bu süreçte manevi desteğinin çok önemli olduğunu, her anında yanında olduğunu belirterek eşine teşekkür etti. Bu karşılıklı destek, çiftin birbirine olan güveninin ve olgun ilişki dinamiklerinin de göstergesi olarak yorumlandı.

Yeni projeler ve dinlenme planı

Uluslararası alanda elde edilen bu başarıya rağmen Aras Aydın, Türkiye’deki projelerinden kopmayacağını belirtti. Oyuncu, işin nerede ve hangi dilde yapıldığının değil, nasıl yapıldığının önemli olduğunu vurgulayarak, hem yerli hem yabancı projelere aynı özenle yaklaştığını dile getirdi.

Hollywood’dan gelen teklifler olsa da, ulusal bir dizide yer almanın da kendisi için heyecan verici olduğunu ifade eden Aydın, her projenin kendine özgü bir değer taşıdığını söyledi. Bu yoğun temponun ardından çift kısa bir İspanya tatili planladıklarını, ardından dinlenerek yeni projelere hazırlanacaklarını paylaştı.

Aydın, son olarak rol aldığı "Siyah Kalp" dizisinden ayrılmasına da değinerek, Kapadokya’daki çekim sürecinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi. Oyuncu, hem geçmiş projelerinden kazandığı deneyimle hem de uluslararası platformda elde ettiği yeni bağlantılarla geleceğe umutla baktığını dile getirdi.