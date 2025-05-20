Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Oramiral Pierre Vandier ile Ankara’da bir araya geldi.

Oramiral Vandier, Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. NATO Marşı ve İstiklal Marşı’nın çalınmasının ardından, Vandier Onur Kıtası’nı selamladı.

Görüşme basına kapalı yapıldı

Törenin ardından Orgeneral Gürak ve Oramiral Vandier, Genelkurmay Karargâhı’nda basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin ve NATO çerçevesindeki iş birliğinin ele alındığı belirtiliyor.

Ziyaret, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik rolü ve savunma diplomasisindeki temaslarını güçlendirme adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.