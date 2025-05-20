İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne bu sabah düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu en az 50 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki Filistin hükümeti, saldırılarda sivil yerleşimlerin doğrudan hedef alındığını açıkladı.

Sivil alanlar bombalandı

Yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde barınma merkezleri, hastaneler, aşevleri ve konutlara yönelik geniş çaplı bombardıman gerçekleştirdi. En az 33’ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 50’den fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası hukuk çağrısı

Gazze hükümeti, saldırıların uluslararası hukuk ve sözleşmelerin sistematik olarak ihlali anlamına geldiğini vurgularken, İsrail’in sivillere karşı “öldürme ve aç bırakma” yöntemlerini bir silah olarak kullandığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin İsrail’e verdiği desteğin de bu suçlarda sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

İsrail muhalefetinden sert eleştiri

İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Golan, “Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, çocukları hedef almaz. İsrail, uluslararası toplumda yalnızlaşma yolunda ilerliyor.” dedi.

Ateşkesin ardından ölümler arttı

İsrail ordusu, 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladı. O tarihten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 3.340 Filistinli hayatını kaybetti, 9.357 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana toplam ölü sayısı 53.475’e, yaralı sayısı 121.398’e ulaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’nin tamamının işgal edilerek güneyde kurulacak kamplara sürgün planını kamuoyuna açıklamıştı.