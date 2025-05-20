Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya’da düzenlenen 13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yargı alanında dijitalleşme ve siber güvenlik konularında önemli adımlar attığını vurguladı. Tunç, 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adalete erişimin hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

UYAP 22 milyonu aştı, 186 entegrasyon tamamlandı

Bakan Tunç, 2007’den bu yana geliştirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile adli süreçlerin büyük ölçüde elektronik ortamda yürütüldüğünü söyledi. “Bugün UYAP vatandaş portalı 22 milyon 754 bin kullanıcıya ulaştı. Mahkemelere gitmeye gerek kalmadan dosya takibi ve dava işlemleri yapılabiliyor” dedi.

UYAP üzerinden 57 kurumla toplam 186 farklı entegrasyon sağlandığını belirten Tunç, vatandaş ve avukatlara mobil uygulama üzerinden anlık erişim imkanı sağlandığını kaydetti.

e-Duruşma 3 milyonu aştı, SEGBİS ile 6 milyonu aşkın duruşma yapıldı

Kovid-19 döneminde devreye alınan e-Duruşma sistemiyle bugüne kadar 3 milyon 289 bin elektronik duruşma gerçekleştirildiğini belirten Tunç, SEGBİS ile 6 milyon 302 bin duruşmanın uzaktan yapıldığını ifade etti.

2019’da yürürlüğe giren e-Tebligat sistemiyle 285 milyondan fazla dijital tebligat gönderildiğini aktaran Tunç, bu sayede 20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandığını, 170 bin ağacın kesilmekten kurtarıldığını söyledi.

“Dijital yargı sistemi artık hız, şeffaflık ve erişilebilirlik sunuyor”

Tunç, yapay zeka teknolojileriyle dava yoğunluk haritaları, büyük veri analizleri ve yargı süreçlerine destek sağlayan yazılımların geliştirildiğini belirtti.

Ancak bu teknolojik gelişmelerin veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması gibi zorlukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Tunç, “Bu nedenle siber güvenlik altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar atıyoruz” dedi.

“Adaletin ruhu, masumları korumaktan geçer”

Konuşmasının sonunda Gazze’de yaşananlara değinen Tunç, sivil kayıpların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de yaşananlar modern dünyanın vicdanını sarsıyor. Bu bir insanlık dramıdır. Türkiye olarak her platformda adaletin, insan onurunun ve barışın yanında durmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya mümkündür.”

Tunç, forum kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri adalet bakanlarıyla da ikili temaslarda bulundu.