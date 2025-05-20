Türk Dermatoloji Derneği (TDD), cilt kanserinin erken teşhisini amaçlayan kapsamlı bir tarama programı başlattı. 37 ilde 71 farklı merkezde gerçekleştirilecek olan ücretsiz deri taramaları, 30 Mayıs’a kadar devam edecek.

TDD Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın, cilt kanserinin görülme sıklığının dünya genelinde arttığına dikkat çekti.

“Çocuklukta alınan güneş hasarı riski artırıyor”

Yalçın, özellikle çocukların güneş ışınlarına karşı korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “İnsanlar yaşamları boyunca güneş hasarının yaklaşık yüzde 80’ini çocuklukta alıyor. Bu yılki kampanyamızın odak noktası da çocuklar” dedi.

Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay ise mayıs ayının deri kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin 2017’den bu yana Avrupa çapındaki Euromelanoma kampanyalarına aktif katılım sağladığını söyledi.

“İlk 18 yaşta oluşan güneş yanığı riski iki kat artırıyor”

Akay, bu yıl “Çocuğumuzun bir kanser sorunu var” sloganını benimsediklerini ifade ederek, “İlk 18 yaşta oluşan güneş yanığı, cilt kanseri riskini en az iki kat artırıyor. Güneşten korunmanın temeli bu yaşlarda atılıyor” dedi.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği taramalarda ayrıca, güneşten korunma yolları ve risk faktörleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Uzmanlardan güneşten korunma önerileri

Güneş koruyucu seçiminde eczanelerden alınan, test edilmiş dermokozmetik ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Akay, bu ürünlerin her 2–3 saatte bir yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Başak Yalçın ise güneşe çıkılacak saatlerin dikkatle seçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Gündüz saatlerinde uzun kollu giysiler, şapka ve gözlük kullanılmalı. UV indeksi takip edilmeli” uyarısında bulundu.

Taramaların yapılacağı il ve merkezler, Türk Dermatoloji Derneği ile Euromelanoma’nın resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.