Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bugün başlayan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarına katılacak hem de yarın düzenlenecek TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Bölgesel işbirliği ve KKTC vurgusu öne çıkacak

Toplantıda yapacağı konuşmada, uluslararası sistemin adalet ve istikrar üretmekte zorlandığı bir dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla dayanışmalarını artırdığına dikkat çekecek olan Fidan, büyük Türk dünyasının ortak bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurgulayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik izolasyonlara karşı TDT’nin dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizecek olan Fidan, ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlardaki işbirliğinin artırılmasını da gündeme getirecek.

Zirvede ortak bildiri bekleniyor

TDT Budapeşte Zirvesi’nde, 2024’te düzenlenen Bişkek Zirvesi kararları doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Zirve sonunda üye ülkeler arasında işbirliğini artırmaya yönelik ortak bildiri kabul edilmesi ve bazı belgelerin imzalanması öngörülüyor.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 12. Zirvesi ise önümüzdeki aylarda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek.