Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 25 yıl önce meydana gelen deniz faciasında yaşamını yitiren 38 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı’nda, faciada hayatını kaybedenler anısına inşa edilen anıt önünde anma programı gerçekleştirildi. Törene Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Belediye Başkanı Cahit Erdem ve yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

“Unutulmadınız” yazılı çelenk denize bırakıldı

Törenin liman kısmında, Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Erdem tarafından üzerinde “Unutulmadınız” yazılı çelenk denize bırakıldı. Duygusal anların yaşandığı törende kayıplar için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

38 kişi yaşamını yitirmişti

20 Mayıs 2000 tarihinde Beşikdüzü ilçesinde denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay, ilçede büyük bir üzüntüye yol açmış, sonrasında anıt inşa edilerek her yıl anma törenleri düzenlenmeye başlanmıştı.