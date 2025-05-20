Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği işbirliğiyle “Kalkınma için Gazetecilik” projesi kapsamında yerel medyaya yönelik eğitim programı başlatılıyor. Aynı zamanda Ankara’nın geleneksel yemek kültürünü dijital ortama taşıyacak bir diğer proje de protokole bağlandı.

Ajans binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Genel Sekreter Duhan Kalkan, ilk etapta Ankara’nın taşra bölgelerinden 20 yerel gazeteciye eğitim verileceğini açıkladı. Kalkan, "Yerel medyanın gücünü artırmak ve şehirdeki kalkınma çalışmalarını daha etkili duyurmak istiyoruz." dedi.

Eğitimler ANKÜSEM’de, sertifikalar e-Devlet onaylı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gazetecilerin kalkınma sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu işbirliğinin Ankara’nın görünürlüğüne katkı sağlayacağını söyledi. Eğitimler, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından verilecek ve katılımcılar e-Devlet onaylı sertifika alacak.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise yerel basının kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek projeye tam destek verdiklerini ifade etti.

Ankara mutfağı dijital ortama taşınıyor

Aynı gün imzalanan ikinci protokolle Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Geleneksel Ankara Yemekleri Dijital Kütüphanesi” projesi için işbirliğine gitti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, saha çalışmalarında Ankara’nın ilçelerinde 350’ye yakın yemek çeşidi tespit ettiklerini aktardı. Projenin, kentin gastronomi turizmi potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediği belirtildi.