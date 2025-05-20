Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra’da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu’nda yaptığı açıklamada, eğitim sistemlerinin sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda barış ve insan hakları temelinde yapılandırılması gerektiğini söyledi.

150’ye yakın ülkeden bakan ve yetkililerin katıldığı forumda Türkiye’yi temsil eden Tekin, teknolojinin eğitime entegrasyonu kadar, insani değerlerin merkeze alınmasının önemine dikkat çekti.

“Yeni eğitim yaklaşımımız beceri ve değer odaklı olacak”

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’de beceri temelli bir eğitim modeline geçileceğini belirterek, “Artık sadece bilgiyi aktarmak değil, onu kullanabilen, düşünebilen ve değer üreten bireyler yetiştirmeye odaklanıyoruz” dedi.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerin konuşulduğu oturumda Türkiye’deki uygulamalardan örnekler paylaşan Tekin, bu araçların ancak doğru değerlerle anlamlı hale geleceğini ifade etti.

“Eğitimle şekillenen zihinler, barışı ya inşa eder ya tehdit eder”

Konuşmasının dikkat çeken bölümünde Tekin, savaşlar ve insan hakları ihlalleri gibi küresel sorunların kökeninde eğitim sistemlerinin etkili olduğuna işaret etti:

“Bugün dünyada barışı tehdit eden birçok gelişmenin temelinde, eğitimin şekillendirdiği zihniyet var. Yeni bir kuşak yetiştirilecekse bu, barış odaklı bir eğitimle mümkün olabilir.”

Tekin, forumda Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü hatırlatarak, eğitimdeki paradigma değişiminin Türkiye’nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

“Soykırımların ve çatışmaların kaynağına inmeliyiz”

Dünya genelindeki krizlere de değinen Tekin, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, bu tür trajedilere karşı eğitimle bilinçlenmenin gerekliliğini dile getirdi.

“Barışın unutulduğu her sistem, bir çatışma doğurur. Eğitim, bunun panzehiridir” dedi.

“Eğitim, teknoloji kadar vicdanla da şekillenmeli”

Bakan Tekin, eğitimin sadece teknolojik dönüşümle değil, insani değerlerle birlikte gelişmesi gerektiğini vurguladı. "İyi insan yetiştirmek en önemli hedefimiz. Eğitimde sadece inovasyon değil, merhamet ve sorumluluk da öğretilmeli" diye konuştu.