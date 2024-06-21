Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iç çatışmalarını gidermek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt içindeki çatlağı derinleştiren itiraflar, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in sağlık durumu ve kaçırılma iddiaları örgütün parçalanmasına neden oldu.

FETÖ'nün İç Çatışmaları ve Çatlaklar

Son dönemde FETÖ içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve Fetullah Gülen'in sağlık durumu, örgüt içinde ciddi çatlaklara yol açtı. Gülen'in hastalığı ve olası kaçırılma girişimleri örgüt mensuplarının bağlılığını zayıflatırken, kopuşlar artmaya başladı. Örgüt liderliği, bu parçalanmayı engellemek için çeşitli yollar denedi ve Gülen'in sağlıklı olduğunu kanıtlamak amacıyla geçmiş tarihli fotoğraflar ve görüntüler paylaştı. Örgüte mensup gazeteciler, Gülen'i ziyaret ettiklerini gösteren videolar yayınladı.

ABD Başkanı'na Yazılan Mektup

FETÖ, örgüt içindeki çatışmaları yatıştırmak ve gündemi değiştirmek amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazdı. Bu mektupta, Türk hükümetine karşı yapılan darbe girişimine hiç değinilmezken, örgüt mensuplarına yönelik "haksız politikalar" işlendiği iddia ediliyor. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararlarına atıfta bulunarak Türk hükümetini eleştiriyorlar. Mektupta, ABD'nin Türkiye'ye insan hakları temelinde baskı yapması talep ediliyor.

Türkiye-ABD İlişkilerini Etkileme Çabası

Mektubun içeriği, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri etkilemeyi amaçlıyor. FETÖ mensupları, Türkiye'nin içişleriyle ilgili konuları gündeme getirerek ABD'den destek talep ediyor. Mektupta, ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımının insan hakları temelli olması gerektiği vurgulanıyor ve Biden'dan Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

Türkiye'ye Dönme Çabaları

Mektupta belirtilen talepler arasında, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Örgüt, tutuklu bulunan mensuplarının serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerini talep ediyor. Bu talepler, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı göz ardı ederek, FETÖ'nün kendini aklama çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

İmza Kampanyası ve Etki Arayışı

FETÖ, Biden'a yazdığı mektubu henüz paylaşmadı ancak mektup öncesinde bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. Örgüt, bu kampanya ile mektuba daha fazla imza toplayarak ABD Başkanı Biden üzerinde etkisini artırmayı hedefliyor. İmza kampanyası, örgütün ABD'deki etkinliğini göstermek ve Biden'ın dikkatini çekmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NATO Zirvesi Öncesi Hamleler

FETÖ, Temmuz 2024'te ABD'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta son kozunu oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bu zirvede, FETÖ'nün Biden'a sunmayı planladığı mektubun gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyor. Örgüt, Türkiye'ye karşı kara propaganda yaparak zirve gündemini etkilemeyi amaçlıyor.

Fetullah Gülen'in Sağlık Durumu ve Örgüt İçindeki Parçalanmalar

Fetullah Gülen'in sağlık durumu, örgüt içindeki çatlakların derinleşmesine yol açan önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Gülen'in hastalığı ve kaçırılma iddiaları, örgüt içindeki güveni sarsarken, liderliğin bu durumu kontrol altına alma çabaları yetersiz kalıyor. Örgüt, Gülen'in sağlıklı olduğunu göstermek amacıyla çeşitli propaganda yöntemlerine başvursa da, iç parçalanmaları engellemekte zorlanıyor.

Güvenlik Kaynaklarının Değerlendirmesi

Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün ABD Başkanı Biden'a yazdığı mektubun örgüt içindeki çatışmaları yatıştırmak ve uluslararası destek arayışlarının bir parçası olduğunu belirtiyor. Mektubun, Türkiye-ABD ilişkilerini etkileme amacı taşıdığı ve FETÖ'nün kendini aklama çabalarının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, örgütün ABD'deki etkisini artırma çabaları ve NATO Zirvesi öncesinde yaptığı hamleler dikkat çekiyor.

FETÖ'nün Propaganda Stratejileri

FETÖ, iç parçalanmaları ve düşen morali yükseltmek amacıyla çeşitli propaganda stratejileri izliyor. Gülen'in sağlıklı olduğunu göstermek için yapılan paylaşımlar, örgüt mensuplarının bağlılığını yeniden kazanmaya yönelik çabalar arasında yer alıyor. Ayrıca, ABD Başkanı'na yazılan mektup ve düzenlenen imza kampanyası, uluslararası desteği artırma ve örgüt içindeki birliği sağlama amacı taşıyor.

Türkiye'nin Tepkisi ve Mücadele Stratejisi

Türkiye, FETÖ'nün uluslararası arenada yaptığı kara propagandalara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Güvenlik güçleri ve diplomatik temsilciler, FETÖ'nün gerçek yüzünü dünya kamuoyuna anlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yapılan anma etkinlikleri ve bilgilendirme kampanyaları ile FETÖ'nün etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Sonuç ve Değerlendirme

FETÖ'nün ABD Başkanı Biden'a yazdığı mektup, örgütün iç çatışmalarını yatıştırma ve uluslararası destek arayışlarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Gülen'in sağlık durumu ve örgüt içindeki parçalanmalar, FETÖ'nün zayıflayan yapısını ortaya koyarken, ABD'deki imza kampanyası ve NATO Zirvesi öncesindeki hamleler, örgütün son kozlarını oynadığını gösteriyor. Türkiye, FETÖ'nün uluslararası arenada yaptığı propagandalara karşı kararlı bir mücadele yürütmeye devam ediyor.