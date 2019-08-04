Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in küfürlü paylaşımı olay oldu. Sosyal medya hesabından itibar suikasti yapanlara küfür eden Göçer, dikkat çekti.

Şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medya paylaşımı ile olay oldu. Paylaşımının sonunda ağır şekilde küfür eden Göçer, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Ferhat Göçer'in paylaşımını görünce neye uğradıklarını şaşırırken sevilen şarkıcının paylaşımını defalarca okuyan takipçileri, Göçer'in kime neden bu kadar kızdığına bir türlü anlam veremedi.

Göçer, paylaşımında "İtibar suikasti ile yalnızlaştık diye ağlayanlar zamanında benzeri suikastlerin tetikçiliğini yapıyorlardı... Algı s... leri... Sıra birgün size de gelecek" notunu düştü.