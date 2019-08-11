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Fenerbahçe'ye Sivas darbesi: 1-2
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Fenerbahçe'ye Sivas darbesi: 1-2

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 21. Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin golünü 49. dakikada Max Kruse atarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Caner ve 38. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'nin 82. dakikada kafa vuruşu direkten döndü.

Sarı lacivertli ekip, Hertha Berlin, Bayern Münih ve Real Madrid mağlubiyetleri sonrasında Sivasspor'a da mağlup olarak hazırlık maçlarında 4. mağlubiyetini aldı.


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