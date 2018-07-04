Fear The Wolves PC sistem gereksinimleri belli oldu

Focus Home Interactive ve Vostok Games Battle Royale FPS oyunu Fear The Wolves'un resmi PC sistem gereksinimlerini oyunun Steam sayfası üzerinden paylaştı.
Fear The Wolves Temmuz ayında erken erişime açılacak. Desteklenen diller arasında Türkçe de mevcut.
Fear The Wolves PC Sistem Gereksinimleri:
MİNİMUM:
– İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
– İşlemci: Intel Core i3-2130 (3.4 GHz)/AMD FX-4100 (3.6 GHz)
– Bellek: 8 GB RAM
– Ekran Kartı: 1 GB, GeForce GTX 650 Ti/Radeon R7 260
– Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
– Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
– İlave Notlar: Sistem gereksinimleri erken erişim sürecinde optimizasyon değişiklikleri sonucunda değişebilir.
ÖNERİLEN:
– İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
– İşlemci: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
– Bellek: 16 GB RAM
– Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390
– Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
– Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
– İlave Notlar: Sistem gereksinimleri erken erişim sürecinde optimizasyon değişiklikleri sonucunda değişebilir.