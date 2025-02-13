Erdoğan'dan Trump’a Gazze Uyarısı: “Bu Topraklar Satılık Değil!”

Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Gazzelileri kendi topraklarından koparmaya yönelik her girişim hukuksuzdur ve vicdansızdır. Gazze, Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Filistin İçin Mücadelemiz Devam Edecek

Pakistan’da gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmalara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye-Pakistan ilişkilerine de vurgu yaptı. İki ülke arasında ticaret, savunma sanayi, enerji ve eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla 24 yeni anlaşma imzalandığını belirten Erdoğan, “Pakistan ve Türkiye, tarihi dostluklarını ekonomik ve siyasi alanda da güçlendirmeye devam edecek” dedi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Filistin meselesinin uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Filistinli kardeşlerimizin vatanlarından zorla koparılması kabul edilemez. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için mücadelemiz sürecek" şeklinde konuştu.

"Gazze Bir Gayrimenkul Değildir!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın Filistinlilerin Gazze’den çıkarılabileceği yönündeki açıklamalarına sert tepki göstererek, “Bu tür teklifler hukuk ve vicdan dışıdır. Gazze, bir emlak değildir, bir pazarlık konusu olamaz. O toprak şehitlerin kanlarıyla sulanmış ve Filistin halkına aittir” dedi.

Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Eğer bu hukuksuz girişime sessiz kalınırsa, bölgedeki istikrar tamamen bozulacaktır. Müslüman ülkeler bu konuda ortak bir tavır sergilemelidir” ifadelerini kullandı.

Pakistan’la İlişkiler Güçleniyor

Ziyaret kapsamında Pakistan ile askeri, ticari ve kültürel alanlarda önemli anlaşmalar yapıldığını belirten Erdoğan, Keşmir konusunda da Türkiye’nin Pakistan’ın yanında olduğunu söyledi. “Keşmirli kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Pakistan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destek de bizim için kıymetlidir” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye ile ilişkilerin her alanda derinleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye, her zaman mazlumların yanında yer aldı. Bu dayanışmamız güçlenerek devam edecek” ifadelerini kullandı.