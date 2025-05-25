Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" programında konuştu. Erdoğan, partinin temel misyonunu ve siyaset anlayışını net cümlelerle ortaya koydu: “Biz, kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktık.”

“Milletin emrinde bir gönül hareketiyiz”

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda partililere hitap eden Erdoğan, AK Parti'nin sadece bir siyasi yapı değil, bir gönül hareketi olduğunu ifade etti. “Biz, sadece 16 milyon İstanbullunun değil, 86 milyon vatandaşımızın ve hatta yüz milyonlarca mazlumun umuduyuz,” diyen Erdoğan, partinin toplumsal dayanışma ve hizmet odaklı vizyonuna dikkat çekti.

“Koltuğa değil, garibin duasına talibiz”

Erdoğan, siyasete makam veya ikbal için değil, mağdur ve mazlumlara sahip çıkmak için girdiklerini belirtti. "Bizim yoldaşlarımız elitler değil, yoksullar, yetimler ve garibanlardır" ifadesini kullanan Erdoğan, halkla kurdukları bağı güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Vefat eden AK Parti Eyüpsultan Nişancı Mahalle Başkanı Ayşegül Meriç’i anarak vefa duygusunun altını çizen Erdoğan, “Sandığa kadar değil, son nefese kadar kader arkadaşlığı yaparız” dedi.

“Gerilim değil, eser ve hizmet siyaseti yaparız”

Konuşmasında muhalefeti hedef alan mesajlar da veren Erdoğan, “Her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz” diyerek, siyasette şiddet, hakaret ve kutuplaştırma diline karşı durduklarını ifade etti.

Siyasetin halka hizmet için yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Biz, laf değil iş üretiriz. Şiddeti kutsayan anlayışa karşıyız. Halka rağmen değil, halkla birlikte siyaset yaparız” dedi.

“AK Parti birleştirici siyasetin temsilcisidir”

Erdoğan konuşmasının son bölümünde, AK Parti’nin toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir hareket olduğunu vurguladı. Gençlere seslenen Erdoğan, vizyon ve proje odaklı siyaset anlayışlarını sürdüreceklerini belirtti: “Samimiyet, tevazu ve hasbilik bizim rehberimiz olacak.”