CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın kapanış konuşmasında, dünyadaki adaletsizliklere karşı dayanışma ve barış vurgusu yaptı. Özel, Filistin halkının işgale karşı haklı mücadelesine desteklerinin süreceğini ifade etti.

"Savaşlara, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı küresel mücadele şart"

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen toplantıda 79 ülkeden 89 siyasi parti temsil edildi. Özel, burada yaptığı konuşmada şu konulara dikkat çekti:

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Bu küresel sorunların çözümünün de ancak küresel bir iş birliğiyle mümkün olduğunu vurgulayan Özel, “Yoksulluğa, savaşa, emek sömürüsüne ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı ortak mücadele bugünün en acil ihtiyacıdır” dedi.

“Barışı ve demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz”

CHP lideri, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin sadece siyasi aktörler değil, aynı zamanda demokrasi, eşitlik ve adaletin savunucusu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Filistin’in haklı direnişine el uzatmaya devam edeceğiz. Ukrayna’da kanın durması ve Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için tüm çabaları destekleyeceğiz.”

Özel ayrıca, İBB’ye yönelik soruşturmalar sürecinde dayanışma gösteren uluslararası belediye başkanlarına da teşekkür etti.

“Umut İstanbul’dan doğuyor”

Konuşmasının sonunda Özel, Sosyalist Enternasyonal’in İstanbul’dan dünyaya umut mesajı verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her şeye rağmen demokrasi, adalet ve huzur dolu bir dünya, ortak çabamızla kurulabilir. Bugün buradan daha kararlı ayrılıyoruz.”