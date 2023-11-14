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Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın Cenaze Töreninde
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Gündem - - Editör: İlker KARACA

Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın Cenaze Töreninde

Türkiye'nin manevi dünyasında iz bırakan ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın vefat eden eşi Hacer Muhterem Coşan için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin manevi dünyasında iz bırakan ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan'ın vefatı üzerine gerçekleşen cenaze törenine iştirak etti. Eyüpsultan Camii'nde gerçekleşen bu duygusal anlara birçok önemli isim katıldı. Erdoğan, milli ve manevi değerlerin temsilcisi olan Hacer Muhterem Coşan için düzenlenen cenaze namazına katılarak, yakınlarının acılarına ortak oldu.

Cenaze töreni sakin ve hüzünlü bir atmosferde geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Coşan ailesinin yanına giderek, acılarını paylaştı ve başsağlığı dileklerini iletti. Coşan'ın oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve diğer aile üyeleri, Cumhurbaşkanı'nın samimi taziyelerine teşekkür ederken, cami avlusunda toplanan kalabalık da Erdoğan'ın katılımıyla birlikte duygusal bir atmosfer içinde bulundu.

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Namazın ardından, dualarla anılan Hacer Muhterem Coşan'ın tabutu omuzlarda camiden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Coşan'ın anısına yapılan bu son yolculuğunda tabutu omuzlayanlar arasındaydı. Bu manevi anlar, Coşan'ın hayatındaki değerli anıları ve etkileyici mirası ile birlikte onu sevenlerin kalplerinde özel bir yer edinmişti.

Mahmud Esad Coşan ve eşi Hacer Muhterem Coşan, manevi dünyaya yaptıkları katkılarla bilinen isimlerdi. İlahiyat alanında yaptığı çalışmalarla ve toplum içindeki etkin rolüyle tanınan Mahmud Esad Coşan, vefatının ardından da manevi öğretileriyle hatırlanmaya devam ediyor. Hacer Muhterem Coşan ise eşiyle birlikte yürüttüğü sosyal ve manevi faaliyetlerde topluma ilham veren bir figür olarak anıldı.

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Erdoğan'ın bu törene katılımı, devletin ve toplumun manevi liderlerinin kayıplarında sergilediği birlik ve dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenleri ve devlet büyükleri, bu anlamlı törende bir araya gelerek, bir manevi birliktelik sergiledi.

Eyüpsultan Camii'nde gerçekleşen bu cenaze töreni, manevi dünyada önemli izler bırakan bir ailenin mensupları tarafından düzenlenen dualarla son buldu. Hacer Muhterem Coşan'ın anısına saygı duruşunda bulunulurken, dualarla onun ruhu için huzur ve rahmet dileyenlerin dualarıyla etkileyici bir anma gerçekleşti. Bu özel anlar, toplumun manevi liderlerinin ve değerli insanların kaybında bir araya gelerek, birlik ve dayanışma içinde olduklarını bir kez daha gösterdi.

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