Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, erken seçim tarihini netleştirdi. Erken seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tarihini açıkladı.

Partisinin Bursa'da yaptığı gençlik buluşmasında konuşan Erdoğan, erken seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs olacağını açıkladı.

İktidar ortağı MHP ile henüz bu konuyu paylaşmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarında bizimle birlikte hareket edeceklerini umut ediyorum dedi.

Toplantıda AKP'li gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan, oy verme yaşının gençler için önemli bir faktör olduğunu belirterek, tarih itibariyle yaş sorunu dolayısıyla oy veremeyeceğini söyleyen genci teselli etti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Toplu Ulaşımda Öğrenciler Başı Çekiyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
-
Çok Okunanlar
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
MEGAN
MEGAN
Servet Operasyonu
Servet Operasyonu
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Zorla Güzellik Olmaz
Zorla Güzellik Olmaz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Gazeteci Orhan Erinç vefat etti
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Toplu Ulaşımda Öğrenciler Başı Çekiyor
Toplu Ulaşımda Öğrenciler Başı Çekiyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Ülkücü Şehid'e Mevlit Bile Çok Görüldü
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Vatandaş Beltur Burger'i çok sevdi
Zorla Güzellik Olmaz
Zorla Güzellik Olmaz
Dünya Gastroenteroloji Ödülü Türk Kadın Hekime Verildi
Dünya Gastroenteroloji Ödülü Türk Kadın Hekime Verildi
Servet Operasyonu
Servet Operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji