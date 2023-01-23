Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tarihini açıkladı.

Partisinin Bursa'da yaptığı gençlik buluşmasında konuşan Erdoğan, erken seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs olacağını açıkladı.

İktidar ortağı MHP ile henüz bu konuyu paylaşmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarında bizimle birlikte hareket edeceklerini umut ediyorum dedi.

Toplantıda AKP'li gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan, oy verme yaşının gençler için önemli bir faktör olduğunu belirterek, tarih itibariyle yaş sorunu dolayısıyla oy veremeyeceğini söyleyen genci teselli etti.