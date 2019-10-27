Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan, "Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktası. Memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "DAEŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede büyük bedel ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır. İttifak ruhu doğrultusunda teröre karşı verilecek mücadelenin insanlığa barış getireceğinden eminim." ifadelerini kullandı.