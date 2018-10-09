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Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak

Bakan Berat Albayrak'ın canlı yayında açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na göre yıl sonuna kadar tüm firmalar yüzde 10 indirim yapacak. Bakan Albayrak, 2018 sonuna kadar elektrik ve doğalgaza da zam yapılmayacağını açıkladı.

Ekonomi çevreleri ve vatandaşın sabırsızlıkla beklediği 'Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı' düzenlenen törenle kamuoyuyla paylaşıldı. Canlı yayında sunumun yapan Bakan Albayrak, tüm firmaların yüzde 10 indirim yapacağını söylerken, elektrik ve doğalgaz faturalarına da yıl sonuna kadar müdahale edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklamaya bulunan Berat Albayrak, Enflasyon ile Topkeyün Mücadele Programı'nı kamuoyuna duyurdu. Yıllık enflasyon oranının yüzde 24'ün üzerine çıkmasının ardından enflasyonla mücadeleyi birinci sıraya alan Bakanlık, yıl sonuna vatandaşı enflasyondan korumak için indirim ve zam yapmama kararı aldığını duyurdu.

Berat Albayrak'ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı bulurken vatandaşlar yüzde 10'luk indirimin yanı sıra elektirik ve doğalgaza son 3 ayda yapılan yüzde 50'nin üzerindeki zam oranlarının geri çekilmesini talep ediyor.

Bakan Albayrak konuşmasında şunları söyledi:

FİRMALAR İNDİRİM YAPACAK, DEVLET ZAM YAPMAYACAK

Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karara vardık. Katılanlara teşekkürler ancak katılmayanlara da bir şey diyemem. Gerek TOBB, gerek TÜSİAD tüm kurumlarımız olsun, firmalarla birlikte bu sürecin iletişimi içindeyiz. Topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladılar.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN İNTERNET SİTESİ KURULDU

Sene sonu yapılan indirimlere ek olarak yapılacak bir indirim olacak. Bu mücadeleye omuz verin, sahip çıkın. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz.Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduk. Bu süreçte BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile güçlü bir koordinasyon kurduk. Vatandaşlar sitemizden mücadeleye destek veren firmaları takip edecek.

"YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI YAPILMAYACAK"

Cari açık üzerindeki baskıyı dengeleyecek adımlar attık. Aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri adımlar, Merkez Bankası'nın piyasaları rahatlatmaya devam edeceği adımlarla sahada duruyoruz. Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz. Yıl sonuna kadar elektrik, doğalgaz zammı yapılmayacak.


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