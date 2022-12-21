Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş. Tarihi Haliç Tersanesi'nin 567. kuruluş yıldönümünde, 5 elektirikli deniz taksiyi suya indirdi

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş. Tarihi Haliç Tersanesi'nin 567. kuruluş yıldönümünde, 5 elektirikli deniz taksiyi suya indirdi. "Teslimaldığımızda 1 milyon liralık yıllık ticari hacmi olan Haliç Tersanesi, şu anda 175 milyon liraya varan bir ticari hacme kavuşmuş oldu" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Daha önce Haliç Tersanesi'ni gören biri , buranın bu hale geleceğini hayal bile edemezdi."

İSRAFA, İSTİSMAR VE RANTA GEÇİT YOK

"İsraf ve İstismar ortadan kaldırdığınızda, akılcı bir süreci her kurumumuzda görebiliriz. Burası, onlardan bir tanesi. Artık İstanbul'un Haliç Tersanesi gibi, kaynaklarını israfa, istismara ve ranta kurban etmeyen, İstanbul'un ve İstanbulluların faydasına, kamu yararını gözeten anlayışla hareket eden bir yönetimi var" ifadelerini kullandı.