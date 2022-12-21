Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş. Tarihi Haliç Tersanesi'nin 567. kuruluş yıldönümünde, 5 elektirikli deniz taksiyi suya indirdi

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş. Tarihi Haliç Tersanesi'nin 567. kuruluş yıldönümünde, 5 elektirikli deniz taksiyi suya indirdi

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş. Tarihi Haliç Tersanesi'nin 567. kuruluş yıldönümünde, 5 elektirikli deniz taksiyi suya indirdi. "Teslimaldığımızda 1 milyon liralık yıllık ticari hacmi olan Haliç Tersanesi, şu anda 175 milyon liraya varan bir ticari hacme kavuşmuş oldu" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Daha önce Haliç Tersanesi'ni gören biri , buranın bu hale geleceğini hayal bile edemezdi."

İSRAFA, İSTİSMAR VE RANTA GEÇİT YOK

"İsraf ve İstismar ortadan kaldırdığınızda, akılcı bir süreci her kurumumuzda görebiliriz. Burası, onlardan bir tanesi. Artık İstanbul'un Haliç Tersanesi gibi, kaynaklarını israfa, istismara ve ranta kurban etmeyen, İstanbul'un ve İstanbulluların faydasına, kamu yararını gözeten anlayışla hareket eden bir yönetimi var" ifadelerini kullandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.
Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok
Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'
Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor
Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda
DÜŞEŞ1- Mafya Sızıntısı
I Wanna Dance With Somebody
Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı
İstanbul'da yeni metro müjdeleri geldi
-
Çok Okunanlar
Şehir Tiyatroları Bu hafta da Cıvıl Cıvıl
Şehir Tiyatroları Bu hafta da Cıvıl Cıvıl
Amerika’da Türklerin Yanında Çalışanlar Dikkat!
Amerika’da Türklerin Yanında Çalışanlar Dikkat!
Mersin İstanbul'a Geliyor
Mersin İstanbul'a Geliyor
Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor
Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor
Başkan İmamoğlu Başkonsoloslara Belediyecilik modelini açıkladı
Başkan İmamoğlu Başkonsoloslara Belediyecilik modelini açıkladı
Prof. Dr. Haluk Dursun'un dostları Üsküdar'da biraraya geldi
Prof. Dr. Haluk Dursun'un dostları Üsküdar'da biraraya geldi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.
Elektirikli Deniz Taksileri Boğazda hizmete başladı.
Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok
Tanıtıma Para Yağmasına Rağmen İstanbul ilk 10'da Yok
Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'
Şehir Tiyatroları'nın Yeni Çocuk Oyunu, 'Bir Gece Masalı'
Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor
Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor
Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda
Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda
DÜŞEŞ1- Mafya Sızıntısı
DÜŞEŞ1- Mafya Sızıntısı
I Wanna Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody
Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı
Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı
İstanbul'da yeni metro müjdeleri geldi
İstanbul'da yeni metro müjdeleri geldi
Amerika’da Türklerin Yanında Çalışanlar Dikkat!
Amerika’da Türklerin Yanında Çalışanlar Dikkat!
'Kuğunun Şarkısı' İstanbul Seyircisiyle Buluştu.
'Kuğunun Şarkısı' İstanbul Seyircisiyle Buluştu.
Prof. Dr. Haluk Dursun'un dostları Üsküdar'da biraraya geldi
Prof. Dr. Haluk Dursun'un dostları Üsküdar'da biraraya geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji