Yusufeli HES, 3 Yılda 3,4 Milyon Megavatsaatlik Elektrik Üretti

Yusufeli HES, 3 Yılda 3,4 Milyon Megavatsaatlik Elektrik Üretti

14
Yusufeli HES, 3 Yılda 3,4 Milyon Megavatsaatlik Elektrik Üretti
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), devreye girdiği günden bu yana sağladığı enerji ile dikkat çekiyor. Bu devasa proje, 3,4 milyon megavatsaat elektrik üreterek, yaklaşık 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı. Türk mühendisliğinin bir eseri olarak öne çıkan Yusufeli HES, ülke ekonomisine sağladığı katkılarla da önemli bir yere sahip.

Yusufeli Barajı ve HES’in Özellikleri

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek kemer barajı unvanına sahip olan Yusufeli Barajı, 9 yıllık bir inşaat sürecinin ardından 2022 yılında tamamlandı ve 2023 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)'a devredildi. Bu projede kullanılan mühendislik teknikleri, Türk mühendisliğinin uluslararası alandaki yetkinliğini de gözler önüne seriyor. Yusufeli HES, 548 megavat kurulu gücü ile yıllık yaklaşık 1.827 gigavatsaat (GWh) elektrik üretim kapasitesine sahiptir.

Yenilenebilir Enerji ve Türkiye'nin Enerji Politikaları

EÜAŞ Yusufeli İşletme Müdürü Aziz Cengiz, Türkiye’nin enerji politikalarında yenilenebilir kaynakların önemine dikkat çekti. Cengiz, son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında kaydedilen gelişmelere vurgu yaparak, “Bugün toplam elektrik kurulu gücümüzün yüzde 61'inden fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bunun yaklaşık 33 bin megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerimize aittir” dedi. Bu bağlamda, Yusufeli Barajı'nın ülke enerji politikalarına sağladığı katkı, sadece elektrik üretimi ile sınırlı kalmayıp, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını artırma noktasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Yusufeli HES, bugüne kadar sağladığı 3,4 milyon megavatsaatlik elektrik üretimi ile, hem yerel hem de ulusal düzeyde enerji ihtiyacını karşılamada kritik bir işlev üstlenmiştir. Bu tür projeler, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmasında ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmasında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

