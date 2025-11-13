Yalova OSB’den Anlamlı Etkinlikler

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla iki önemli etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler, hem tarihi değerlere sahip çıkma hem de çevre duyarlılığını pekiştirme açısından dikkat çekici birer örnek teşkil ediyor.

Atatürk’ü Anma Etkinliği

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla, Yalova OSB’nin pilot okulu olan Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Nutuk kitabı hediye edildi. Bu kitap, genç nesillere Atatürk’ün düşünce yapısını, mücadele azmini ve çağdaş Türkiye vizyonunu aktararak önemli bir rehberlik işlevi görüyor. Öğrenciler, bu özel armağanla birlikte Atatürk’ün değerlerini daha iyi anlama fırsatı buldu.

Ağaçlandırma Faaliyeti

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ise, aynı okulun öğretmen ve öğrencileri, Yalova OSB sahasında fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Fidanlar, OSB’nin sosyal alanlarından biri olan vagon büfesi çevresine dikilerek bölgenin çevresel duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Bu tür etkinlikler, sanayi alanlarının doğa ile uyumlu bir şekilde nasıl yönetilebileceğine dair önemli bir örnek sunuyor.

Yalova OSB Yönetimi’nin Mesajı

Yalova OSB yönetimi, bu tür etkinliklerin gençlerde doğa sevgisini ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirdiğini vurguladı. Yönetim, "Üretimin kalbinde yer alan bölgemizde, geleceğin teknisyenlerini ve mühendislerini yetiştiren okullarımızla birlikte; Atatürk’ün mirasına sahip çıkan, çevresine duyarlı ve mesleğiyle gurur duyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugün dikilen her fidan, hem Cumhuriyetimizin köklerine hem de geleceğe duyulan inancın simgesidir," şeklinde bir açıklama yaptı.

Yalova Makine İhtisas OSB, Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği değerlere sahip çıkmayı ve sanayi ile toplumsal bilinci bir araya getiren anlayışını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu tür etkinlikler, bölgenin geleceği için büyük bir önem taşıyor ve sanayinin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.