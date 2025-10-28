Dolar
41,9346 %0,23
Euro
48,8371 %0,44
Gram Altın
5.283,69 % -1,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Wikipedia’ya Rakip Yeni Platform: Grokipedia Nedir?

Wikipedia’ya Rakip Yeni Platform: Grokipedia Nedir?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Wikipedia’ya Rakip Yeni Platform: Grokipedia Nedir?
Okunma Süresi: 2 dk

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, uzun süredir üzerinde çalıştığı Grokipedia adlı dijital ansiklopedinin erken sürümünü erişime açtı. Grokipedia, Wikipedia'daki editoryal yanlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayarak daha doğru ve tarafsız bilgi sunmayı hedefliyor. Bu yeni platform, kullanıcıların daha güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlayacak bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Grokipedia’nın Geliştirilmesi ve Amacı

Grokipedia, gerçek zamanlı verilerle eğitilmiş Grok sohbet robotu tarafından destekleniyor. Musk, platformu tanıtırken, Grokipedia'nın bağımsız ve tarafsız bir bilgi kaynağı olacağını vurguladı. Bu bağlamda, Grokipedia'nın Wikipedia'ya alternatif bir yapı sunması bekleniyor. Platform, grokipedia.com adresinden erişime açıldı, ancak ilk gün bazı teknik sorunlar yaşandı. Açılışın ardından site bir süreliğine kapandı ve akşam saatlerinde yeniden kullanıcıların erişimine sunuldu.

Kullanıcı Deneyimi ve İçerik

Grokipedia'nın ana sayfası, sade bir arayüze sahip olup yalnızca bir arama çubuğu içeriyor. Lansman sırasında platformda 885 binden fazla makale yer alıyordu. Ancak bazı ilk kullanıcılar, içeriklerin büyük bir kısmının Wikipedia’dan alıntılar içerdiğini veya bu içeriklere dayanarak oluşturulduğunu belirtti. Bu durum, Grokipedia’nın editoryal bağımsızlık hedefinin ne ölçüde gerçekleştirilebileceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Musk’ın Hedefleri ve Gelecek Vizyonu

Elon Musk, daha önce Wikipedia'yı “editoryal yanlılıkla” suçlamış ve Grokipedia'yı “daha gerçekçi ve özgür bir alternatif” olarak tanımlamıştı. Lansman öncesinde yapılan açıklamalarda, açılışın “propaganda içeriklerinin temizlenmesi” amacıyla ertelendiği belirtildi. Musk, eylül ayında yaptığı bir paylaşımda, Grokipedia'nın Wikipedia’ya kıyasla önemli bir ilerleme kaydedeceğini ve bu projenin, evreni anlama hedeflerine ulaşmada gerekli bir adım olduğunu ifade etti. Grokipedia'nın tanıtımı, Musk’ın ana akım anlatılara meydan okuyan yapay zekâ sistemleri geliştirme hedefine hizmet eden bir girişim olarak değerlendiriliyor.

#Grokipedia Nedir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'den Rahatsız Olanlar Var
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'den Rahatsız Olanlar Var
#Gündem / 28 Ekim 2025
Fatsa Belediyespor - Vanspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fatsa Belediyespor - Vanspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
#Gündem / 28 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Kastamonu’da Turizmi Canlandıracak Üç Proje İmzalandı
Kastamonu’da Turizmi Canlandıracak Üç Proje İmzalandı
Ekonomi
Elektrik Üretimi Ağustos Ayında Yüzde 2,8 Arttı
Elektrik Üretimi Ağustos Ayında Yüzde 2,8 Arttı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Ayrılık İddiaları Yalanlandı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Ayrılık İddiaları Yalanlandı
CarPlay Güncellemesi ile Araçlarda Video İzlenebilecek Mi?
CarPlay Güncellemesi ile Araçlarda Video İzlenebilecek Mi?
İstanbul ve Çevresinde Deprem Hissi: 6.1 Büyüklüğünde Sarsıntı
İstanbul ve Çevresinde Deprem Hissi: 6.1 Büyüklüğünde Sarsıntı
Hülya Bozkaya Kimdir? Hastalığı ve Yaşam Öyküsü
Hülya Bozkaya Kimdir? Hastalığı ve Yaşam Öyküsü
Cennetin Çocukları'nın Yıldızı İsmail Hacıoğlu: Kariyeri ve Hayatı
Cennetin Çocukları'nın Yıldızı İsmail Hacıoğlu: Kariyeri ve Hayatı
MLKP Operasyonunda 21 Gözaltı
MLKP Operasyonunda 21 Gözaltı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft