Vergi Affı İddialarına Bakan Şimşek'ten Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi affı bekleyenlere yönelik açıklamalarda bulunarak, mevcut düzenlemelerin vergi uyumunu olumsuz etkilediğini vurguladı. Şimşek, “Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullanarak, yeni bir vergi affı düzenlemesinin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yapılandırmaların Etkisi ve Taksit Kolaylıkları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, vergi affı taleplerine karşılık olarak, mükelleflerin zor durumda olmaları halinde taksitlendirme yapılabileceğini açıkladı. "Eğer mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse, memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Ancak bunun için yeni bir yasal düzenleme düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

Adalet ve Vergi Disiplini

Bakan Şimşek, geçmiş dönemlerde uygulanan vergi yapılandırmalarının adaletsiz olduğunu savunarak, “Vergisini zamanında ödemeyenleri ödüllendirecek bir sistemin adaletsiz olacağını düşünüyoruz.” dedi. Ayrıca, önceki düzenlemelerde vergi asıllarında bir silinme olmadığını, yalnızca gecikme faizlerinin enflasyon oranında güncellendiğini hatırlatarak, bu yapılandırmaların vergi disiplinini bozduğunu ifade etti.

Depremzede Vatandaşlara Kolaylıklar

Deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik uygulanan mücbir sebep düzenlemeleri hakkında bilgi veren Şimşek, bu haktan yararlanmak isteyenlerin durumu kanıtlamaları halinde kolaylıklara devam edileceğini belirtti. Ayrıca, 250 bin liraya kadar olan işlemlerde teminat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Vergi Dilimleri ve Sosyal Konut Projesi

Vergi dilimlerinin yeniden değerleme oranında artırılacağını belirten Bakan Şimşek, asgari ücrete kadar olan gelirlerin vergi dışı tutulduğunu hatırlattı. Ayrıca, 500 bin sosyal konut projesi hakkında bilgi vererek, bu projenin asgari ücretli, emekli ve memurların erişebileceği düzeyde olacağını ifade etti. Gelir düzeyine göre ödeme yapılacak ve bu sistemin kira ödemesi olmayacağı vurgulandı. Şimşek, “Bu projeyi samimiyetle destekliyoruz.” dedi.

Alkollü İçeceklerdeki ÖTV Oranı

Yüksek alkollü içkilerde uygulanan ÖTV oranlarıyla ilgili iddialara da yanıt veren Şimşek, bu oranların yüzde 39,8 seviyelerinde olduğunu, KDV ile birlikte toplam vergi yükünün yüzde 56,5’e ulaştığını kaydetti. Bakan Şimşek, basit usulde kalması gereken esnafa her türlü kolaylığın sağlanacağını ancak vergi disiplininden taviz vermenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.