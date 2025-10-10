Dolar
Türksat’tan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Modem Satışı' Aramalarına Dikkat!
Türksat AŞ, son günlerde şirket ismi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kamuoyunu bilgilendirdi. Şirket açıklamasında, bazı kötü niyetli kişilerin Türksat AŞ adına modem satışı yapıldığı iddiasıyla vatandaşları telefonla arayarak kişisel bilgilerini talep ettikleri ifade edildi. Bu tür durumların artması üzerine, Türksat AŞ, vatandaşları dikkatli olmaya ve bu çağrılara itibar etmemeye çağırdı.

Türksat AŞ'nin Açıklamaları

Açıklamada, Türksat AŞ'nin telefonla arama yoluyla modem satışı yapmadığına dikkat çekildi. "Türksat, hiçbir ürün veya hizmet satışını telefonla arama yöntemiyle gerçekleştirmemektedir" ifadesine yer verildi. Aynı zamanda, şirket personelinin ya da iş ortaklarının, müşterilerden kredi kartı bilgisi, kimlik numarası veya adres gibi kişisel verileri talep etmediği vurgulandı.

Vatandaşları Bilgilendirme ve Önlemler

Türksat AŞ, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Açıklamada, şüpheli aramalarla karşılaşan vatandaşların, "0850 804 44 44" numaralı Türksat Çağrı Merkezine ulaşarak durumu bildirebilecekleri kaydedildi. Ayrıca, resmi bilgi almak isteyenlerin "www.turksatkablo.com.tr" internet adresini ziyaret etmeleri önerildi.

Veri Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti

Türksat AŞ, müşteri memnuniyetini ve veri güvenliğini en üst düzeyde koruma kararlılığını vurgulayarak, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini yineledi. Şirket, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek adına gerekli tedbirleri alacağını da ifade etti. Kamuoyunun bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlendirilmesi, güvenli bir iletişim ortamının sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

