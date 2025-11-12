Türkiye ve BAE Arasındaki Ticaret Hacmi 20 Milyar Doları Bulacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin 2023 yılı itibarıyla 20 milyar dolara yaklaşacağını açıkladı. Avdagiç, bu durumu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun ve çeşitli sektörlerdeki potansiyelinin BAE iş dünyası için sunduğu önemli fırsatlar olarak değerlendirdi.

İTO ve Ticaret Fırsatları

İTO'nun düzenlediği "Birleşik Arap Emirlikleri'nde İş ve Ticaret Fırsatları Semineri"nde konuşan Avdagiç, İTO'nun 1882 yılında kurulmuş olup, 800 bini aşkın üyesiyle dünya genelinde en büyük ticaret odalarından biri olduğunu belirtti. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık üçte birinin İTO'ya kayıtlı olduğunu ifade eden Avdagiç, İstanbul'un ekonomik potansiyelini artırmak için çeşitli eğitim ve ticaret faaliyetleri yürütüldüğünü vurguladı.

İstanbul'un Fuarcılık Rolü

Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliği içinde olduklarını ve Teknopark İstanbul gibi inovatif projelere ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde yılda yaklaşık 100 ulusal ve uluslararası fuar düzenlendiğini belirterek, İstanbul'un uluslararası fuarcılıkta merkezi konumunu güçlendirmek adına yapılan çalışmalara dikkat çekti. BAE'den gelen iş insanlarını İstanbul'un ticaret potansiyelini keşfetmeye davet etti.

BAE ile Ticaret İlişkileri

BAE'nin Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en önemli ticaret ortağı olduğunu belirten Avdagiç, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumunun, üretim, ticaret, finans, turizm ve lojistik alanlarında sağladığı avantajların BAE iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. İstanbul'un üç kıta arasında bir kesişme noktası olduğunu vurgulayan Avdagiç, bu durumun uluslararası ticaret açısından önemli fırsatlar yarattığını söyledi.

Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Gelecek Hedefleri

Son dönemde Avrupa Birliği ile BAE arasında müzakerelere başlanmasının, her iki taraf için de önemli avantajlar sağlayacağını belirten Avdagiç, bu sürecin ticaret hacmini artıracağını ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Körfez ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerine ivme kazandıracağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın gerçekleştirdiği görüşmelerde iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandığına dikkat çekti. Bu anlaşmaların, iki ülke arasındaki ticaret hacmi için belirlenen 40 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uzun Vadeli Vizyon ve İşbirlikleri

2023 yılında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının, ticaretin önündeki engelleri kaldırdığını ve dış ticaret hacmini artırdığını hatırlatan Avdagiç, BAE ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2024 itibarıyla 16 milyar dolara yaklaşacağını belirtti. Avdagiç, iki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı bir yapıda olduğunu vurgulayarak, BAE'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2071 için hazırlıkların başladığını ifade etti. Bu tarih, aynı zamanda Türkiye'nin Anadolu'ya gelişinin 1000. yılına denk geliyor. Avdagiç, bu ortak vizyonun, gelecekte iki ülkenin işbirliğini daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.