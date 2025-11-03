Dolar
Euro
Gram Altın
Türkiye ile Suriye Arasında Transit Taşımacılık Kasım Ayında Başlıyor

Türkiye ile Suriye Arasında Transit Taşımacılık Kasım Ayında Başlıyor

Türkiye ile Suriye Arasında Transit Taşımacılık Kasım Ayında Başlıyor
Suriye Kara ve Deniz Kapıları Kurumu Genel İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, Türkiye ile Suriye arasında transit taşımacılığın başlamasına yönelik sürecin hız kazandığını duyurdu. Alluş, yapılan anlaşmalar ve yürütülen çalışmalarla, kasım ayında transit taşımacılığın tam kapasiteyle devreye gireceğini belirtti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaretin ve ulaşımın daha da kolaylaşmasını sağlayacak.

Koordinasyon ve İşbirliği Süreci

Alluş, Türk makamlarıyla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sorun çıktığında karşılıklı iletişim kurarak çözüm üretiyoruz," dedi. Bu işbirliği, özellikle Türkiye'nin Suriye'ye sağladığı destekle daha da güçleniyor. Alluş, "Türk kardeşlerimiz, imkanları çerçevesinde Suriye'ye destek vermeye devam ediyor," şeklinde konuştu. Bu çerçevede, transit taşımacılık anlaşmasıyla birlikte, Türk sürücülerin vize işlemlerini doğrudan sınır kapılarında gerçekleştirebilecekleri bilgisi de verildi.

Altyapı Yenilemeleri ve İthalat İhracat Süreçleri

Alluş, Suriye'deki sınır kapıları ve limanlardaki modernizasyon çalışmalarını da gündeme getirdi. Esed rejiminin devrilmesinin ardından, tüm kara sınır kapıları ve deniz menfezlerinin tahrip edilmiş olduğunu, ancak şu an itibarıyla Nasib ve Tiyyas sınır kapılarının yanı sıra Lazkiye ve Tartus limanlarının yeniden işletilmeye alındığını açıkladı. Bu limanlara son dönemde 333 geminin Lazkiye Limanı'na, 700'den fazla geminin ise Tartus Limanı'na giriş yaptığını belirten Alluş, toplamda 110 bin konteyner işlemi gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yenilikçi Güvenlik Önlemleri

Güvenlik konusuna da değinen Alluş, eski rejim döneminde yaşanan yolsuzluk ve kaçakçılık uygulamalarının tamamen sona erdiğini ifade etti. "Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir, herhangi bir görevliye hediye veya rüşvet verilmesi yasaktır," dedi. Ayrıca, sınır kapılarında modern tarama sistemlerinin devreye gireceğini ve bu kapsamda 20 yeni X-ray cihazının kurulacağını açıkladı. Tüm bu yeniliklerle, sınır güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Geçici Koruma ve Sınır Geçiş Düzenlemeleri

Alluş, geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'ye geçişleri konusunun da sürekli olarak görüşüldüğünü belirtti. "Bu dosya insani bir dosyadır. Çözüm için çalışmalar sürüyor," dedi. Ayrıca, çifte vatandaşlığa sahip Suriyelilerin, Suriye plakalı araçlarıyla Türkiye'ye girişine izin veren yeni düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti. Bu kapsamda, güvence bedelinin 50 dolardan 15 dolara düşürülmesinin, Suriyelilerin sınır geçişlerini kolaylaştıracağı belirtildi.

Alluş, sözlerini, "Kapılarımız milletimize sonuna kadar açık. Yıkılmış kapılardan modern uluslararası geçiş koridorları inşa ediyoruz. Gelecek yıl Suriye'nin tüm sınırları, tam donanımlı ve ekonomik olarak aktif hale gelecektir," diyerek tamamladı. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki ticaret ve ulaşımın gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

