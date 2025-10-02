Tüketiciyi Yanıltan Tanıtımlar İçin 9 Ayda 189 Milyon Lira Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı'nın bünyesindeki Reklam Kurulu, 2023 yılı ocak-eylül döneminde tüketicilerin yanıltılmasına yönelik reklam ve tanıtımlarla ilgili olarak 188 milyon 716 bin 434 lira tutarında idari para cezası uyguladı. Bu ceza, reklam ve tanıtımlardaki aldatıcı unsurlar, bilgi eksikliklerinin istismarı ve ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi nedenlerle kesildi. Bakanlık, tüketicinin korunması amacıyla bu tür uygulamaları önlemek için denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Denetim ve İncelemeler

Reklam Kurulu, bu yılın ilk dokuz ayında gıda, sağlık, iletişim gibi çeşitli sektörlerde 20 bin 372 dosyayı inceledi. İncelenen dosyaların 19 bin 78'i, başvuru koşullarına uygun olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gündeme gelen 1289 dosyadan 1164'ü mevzuata aykırı bulunurken, 765 dosya için durdurma cezası, 301 dosya için idari para cezası ve 14 dosya için erişim engeli gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, 125 dosya mevzuata uygun olarak değerlendirildi.

Özellikle Hedef Alınan Alanlar

Son dönemde, tüketicilerin rağbet gösterdiği elektrikli araçların tanıtımları ve medya platformlarındaki abonelik süreçleri gibi konular, Reklam Kurulu'nun inceleme alanına girdi. Bu incelemelerde, "karanlık ticari tasarım" olarak adlandırılan yanıltıcı uygulamalar da dikkatle değerlendirildi. Ayrıca, özel hac vizesi ve kuralsız hac tanıtımları gibi, tüketicileri yanıltan reklamlar da mercek altına alındı.

Tüketicilere Tavsiyeler

Bakanlık yetkilileri, olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla tüketicilere çeşitli önerilerde bulundu. Alışveriş öncesinde arama motorlarının kullanılarak satıcı hakkında kısa bir ön inceleme yapılması öneriliyor. Özellikle satıcının bilgileri, müşteri şikayetleri ve destek planlarının incelenmesi, yanıltıcı uygulamalara karşı bir önlem olarak öne çıkıyor. Ayrıca, satın alınacak ürünün benzer mecralardaki fiyatlarının araştırılması ve internet sitelerinin güvenilirliğinin kontrol edilmesi de önem teşkil ediyor.

Ödeme süreçlerinde, sitenin SSL sertifikası ve güvenlik yöntemlerine sahip olup olmadığına dikkat edilmesi, yaşanabilecek olumsuz durumları önlemek için kritik bir adım olarak vurgulanıyor. Tüketicilerin, ödeme yapmadan önce kendilerine iletilen ön bilgileri dikkatlice okumaları da önem arz ediyor.