Ticaret Bakanı Bolat: Dört Ay Üst Üste Cari Fazla Vereceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayında cari işlemler hesabının 5,5 milyar dolarlık fazlalıkla tarihsel bir rekor kırdığını açıkladı. Bolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçeleri hakkında bilgi verdi. Bakan, temmuz ayında da cari işlemler fazlası verildiğini belirterek, eylül ayında 1 milyar dolar, ekim ayında ise 500 milyon dolar cari fazla beklediklerini vurguladı. Böylelikle, dört ay üst üste cari işlemler fazlası sağlanmış olacağı ifade edildi.

Küresel Ekonomi ve Türkiye'nin Büyüme Hedefleri

Bolat, dünya ekonomisinde yaşanan belirsizliklerin ve ticarette artan korumacılığın etkilerini değerlendirerek, bu durumun küresel ticaret politikası belirsizlik endeksine yansıdığını kaydetti. Türkiye'nin 2024 yılında yüzde 3,3 oranında ekonomik büyüme kaydedeceğini anımsatan Bolat, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme öngörüldüğünü açıkladı. Bu çerçevede, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) 2002 yılındaki 238,7 milyar dolardan 2024 sonunda 1 trilyon 358 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

İhracat ve Destekleme Çabaları

Ağustos ayındaki başarılı cari işlemler fazlasının yanı sıra, Bolat, ekim ayı dış ticaret rakamlarını da değerlendirdi. Ekim ayında 24 milyar dolarlık mal ihracatının, tarihin en yüksek ekim ayı rakamı olduğunu belirtti. 2024 yılı itibarıyla mal ihracatının 261,8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade eden Bakan, 2025 yılı için ihracat desteklerini artırmayı planladıklarını açıkladı. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik kredi desteklerinin artırıldığını ve bu yıl KOBİ’lere işçi başına 2.500 lira destek verildiğini duyurdu.

Finansman ve Ticaret Stratejileri

Bakan Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçılara finansman desteği sağlandığını ve 2025 yılına kadar 53 milyar dolarlık ihracat finansmanı hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, Türk Ticaret Bankası'nın geçen yıl hizmete girdiğini hatırlatırken, bu yıl ihracatçılara 75 milyar lira finansman desteği sağlanmasının planlandığını söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı ile ihracat stratejilerini geliştirme çabalarının da sürdüğünü aktaran Bolat, bu yıl içinde İslam ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 3,6 oranında arttığını vurguladı.

Dış Ticaret Açığı ve İthalat Politikaları

Bakan Bolat, Türkiye'nin dış ticaret açığının ekim itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 90,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Geçen yıl 122 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığının bu yıl 31,3 milyar dolar azaldığını ifade etti. İthalat politikalarının sıkı bir şekilde uygulandığını ve dampingli ithalatın önüne geçmek için çeşitli tedbirlerin alındığını vurguladı. Otomotiv sektöründeki üretim ve ihracat artışlarının da dikkat çekici olduğunu belirten Bolat, ürün güvenliği için Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) uygulamalarının etkin şekilde sürdüğünü ifade etti.

Son olarak, cari işlemler açığının 2023 yılı itibarıyla makul seviyelerde devam ettiğini belirten Bolat, ağustos ayında kaydedilen 5,5 milyar dolarlık cari fazla ile birlikte Türkiye’nin ekonomik dengeyi sürdürme konusundaki kararlılığını yinelemiş oldu. Bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.