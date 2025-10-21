Paribu'dan Yeni Reklam Kampanyası: Kripto, Sizin İçin Kolaylaştırıldı

Paribu, kripto dünyasına adım atmayı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı yeni reklam kampanyasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı odaklı geliştirmeleri ve yenilenen tasarımıyla, kripto işlemlerini daha erişilebilir ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. "Kripto, sizin için kolaylaştırıldı" sloganıyla desteklenen bu kampanya, Paribu'nun kullanıcı deneyimini ön planda tutan yaklaşımını yansıtıyor.

Yenilikçi Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi

Blokzincir tabanlı ürün ve hizmetler sunan Paribu, Türkiye'deki kripto varlık ekosisteminin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla 300'den fazla ikon geliştirmiştir. Bu ikonlar, kampanyada kolaylık, güvenlik ve 7/24 destek temalarını temsil ediyor. Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2025 verilerine göre, Türkiye’de her üç kişiden biri kripto işlemleri gerçekleştiriyor. Paribu, bu artan ilgiyi dikkate alarak, kullanıcıların deneyimini sade, güvenilir ve erişilebilir bir seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Geliştirilmiş Sadelik ve İşlevsellik

Paribu'nun yeni tasarım dili, sade görünümü ile işlevselliği bir araya getiriyor. "Geliştirilmiş sadelik" anlayışıyla oluşturulan arayüz, kripto varlık yönetimini, işlem gerçekleştirmeyi ve portföy takibini daha kolay hale getiriyor. 190'dan fazla kripto varlığının tek bir platformda sunulması, kullanıcıların işlem yapma deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, Paribu'nun Hyper Engine teknolojisi, emir eşleşmelerini milisaniyeler içinde gerçekleştirme yeteneği sağlıyor. QR transfer özelliği sayesinde kullanıcılar, işlem ücreti ödemeden kripto varlıklarını hızlı bir şekilde transfer edebiliyor.

Güvenlik ve Koruma Önlemleri

Paribu, kullanıcı varlıklarını korumak için kendi geliştirdiği ColdShield® güvenlik teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, çok katmanlı bir mimariyle tasarlanmış olup, her işlemin yüksek güvenlik standartlarıyla gerçekleştirilmesini sağlıyor. ColdShield®'ın sunduğu HSM, SGX ve MPC teknolojileri, kullanıcı varlıklarının güvenliğini artırıyor. Paribu, Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk dijital varlık saklama platformu olan Paribu Custody ile de kurumlara güvenli saklama hizmetleri sunuyor.

Kesintisiz Destek Hedefi

Paribu Destek, kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla çağrı merkezi, yazılı destek ve sosyal medya kanalları üzerinden 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Bu destek yapısı, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu anda güvenilir bir iletişim noktası oluşturarak, kripto alanındaki deneyimlerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Paribu, sunduğu sadeleştirme, güvenlik ve hız odaklı geliştirmelerle kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyor.

Paribu, finans ve teknoloji alanında değil, sanat, spor ve eğitim gibi farklı alanlarda da etkinlikler düzenleyerek geniş bir ekosistem oluşturuyor. 2017 yılından bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine katkıda bulunan Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli bir işlem deneyimi sunmayı sürdürüyor.