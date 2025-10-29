Osmanlı’nın Kayıp Rengi Geri Döndü: Çiftçinin Yeni Gelir Kapısı Oldu

Osmanlı döneminde Edirne'de üretilen ve formülünün Fransa'ya götürülmesiyle bir casusluk hikayesine dönüşen efsane renk "Edirne kırmızısı", son yıllarda yapılan titiz çalışmalar sonucunda yeniden kentin kültürel ve ekonomik değerleri arasına girdi. Rubia tinctorum bitkisinden elde edilen bu doğal boya, çiftçilere yeni bir gelir kapısı açarken, tekstil sektörüne de sürdürülebilir bir hammadde sağlıyor.

Edirne Kırmızısının Yeniden Canlandırılması

Edirne kırmızısının yeniden canlandırılması amacıyla, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle 8 yıl önce başlatılan projeler, önemli ilerlemeler kaydetti. Edirneli boya ustalarının 15. yüzyılda geliştirdiği ve uzun yıllar unutulmaya yüz tutmuş bu renk, 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlandı. Proje kapsamında düzenlenen tanıtım etkinlikleri, sempozyumlar ve bilimsel araştırmalar sayesinde, rengin elde edildiği rubia tinctorum adlı kök boya bitkisinin deneme ekimleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Deneme Ekimleri ve Üretim Süreci

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde başlatılan deneme ekimlerinin sonuçları oldukça olumlu oldu. Özellikle Uzunköprü ilçesinde, üretici Şenol Ataç tarafından gerçekleştirilen 10 dekarlık alanda yapılan ekimlerin hasadı traktörlerle başladı. Elde edilen bitkiler, doğal boya üretimi için gerekli olan yüksek verimi sağladı.

Kültürel ve Ekonomik Değerin Yeniden Kazanılması

Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde yürütülen projeyle, doğal boyadan elde edilen kumaşlarla kravat, fular, kıyafet ve hediyelik ürünler geliştiren bir tekstil firması, Edirne kırmızısını yeniden kentin kimliğini temsil eden bir değer haline getirdi. Bu çalışmalar, kentin kültürel kimliğini yeniden canlandırmanın yanı sıra çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturma hedefi taşıyor.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Beklentileri

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne kırmızısının kentin önemli bir değeri olduğunu belirtti. Tülek, "Günümüzde organik boyacılığa olan ilginin artması, bu kültürel değerin daha da değerli hale gelmesini sağladı. Bu renk ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor" dedi. Ayrıca, kök veriminin iyi olduğunu ve bitkinin Edirne'de verimli bir şekilde üretilebildiğini vurguladı. Tülek, kök boya bitkisinin üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Tekstil Sektörünün Talebi

Üretici Şenol Ataç ise, tekstil sektörünün Edirne kırmızısına olan ilgisinin arttığını ifade etti. Hasadını gerçekleştirdikleri kök boya bitkisi için "Sonuçlar mükemmel, laboratuvar analizleri de çok olumlu" diyen Ataç, "Doğal bir boya olduğu için sektörden güzel bir talep var. Ekim alanlarını artırarak bu talebe cevap vermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. Tekstil sektörünün doğal boyalara yönelmesi, bu renk için yeni bir pazar oluşturuyor.

Bu gelişmeler, Edirne'nin geçmişteki kültürel mirasını yeniden canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ekonomiyi de güçlendirme potansiyeli taşıyor. Edirne kırmızısının yeniden hayat bulması, hem çiftçiler hem de tekstil sektörü için önemli bir fırsat sunuyor.