New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Karışık Seyir İzliyor

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alacağı kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları merakla bekliyor. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,39 artış göstererek 45.937,15 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi de yüzde 0,06 yükselerek 6.610,63 puana tırmandı. Bununla birlikte, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalarak 22.313,25 puana geriledi.

Yatırımcıların Beklentileri ve Ekonomik Veriler

Yatırımcıların dikkatleri, Fed'in para politikası kararlarına çevrilmiş durumda. Son dönemlerde açıklanan makroekonomik veriler, ABD'deki enflasyon endişelerini artırmasına rağmen, iş gücü piyasasında gözlemlenen zayıflama sinyalleri nedeniyle Fed'in politika faizini düşürmesi bekleniyor. Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığı yüzde 94 olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yatırımcılar tarafından büyük bir titizlikle izleniyor.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta ise önemli bir gelişme yaşandı. ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin hükümetinin büyük teknoloji şirketlerine Nvidia çiplerini satın almayı durdurma talimatı vermesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekerken, global teknoloji pazarında potansiyel bir etkisinin olup olmayacağı da merak ediliyor. Nvidia'nın hisselerindeki bu dalgalanma, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor ve piyasalarda dalgalanmalar yaşanmasına neden oluyor.

Sonuç olarak, New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesinde karışık bir görünüm sergiliyor. Yatırımcılar, ekonomik verilerin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Bu süreçte piyasalardaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.