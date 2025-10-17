Merkez Bankası, BKM’de Suç Şüphesi Tespit Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) gerçekleştirilen denetimlerde suç şüphesi barındıran bulgulara ulaştığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, TCMB, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olay, finansal sistemin güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denetim Süreci ve Bulunan Bulgular

TCMB’nin açıklamasında, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde BKM’nin hissedarı olarak denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü vurgulandı. TCMB, belirli dönemlerde bu tür denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekliliğini belirtirken, denetimlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. 6 Şubat 2024 tarihinde başlayan denetim süreciyle ilgili olarak hazırlanan İnceleme Raporu'nda, suç şüphesi içeren bazı hususların yer aldığı bildirildi.

Suç Duyurusu ve Yargı Süreci

Denetim raporundaki bulguların ardından, TCMB, 6 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma kararı aldı. TCMB, konuya ilişkin yürütülen yargı sürecinin Banka ve BKM tarafından dikkatle takip edileceğini duyurdu. Bu durum, hem finansal istikrar hem de tüketici güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Finansal sistemdeki bu tür denetimler, piyasa aktörlerinin güvenini artırma amacı güderken, aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından kritik rol oynamaktadır. TCMB'nin bu adımı, Türkiye’nin finansal yapılandırmasının sağlamlığına yönelik önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak, BKM’deki denetimlerin ve ortaya çıkan bulguların, Türk finans sisteminin şeffaflığı ve güvenilirliği açısından ne denli önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.