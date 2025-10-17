Dolar
41,8783 %0,23
Euro
48,8678 %0,43
Gram Altın
5.817,70 % -0,09
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Merkez Bankası, BKM’de Suç Şüphesi Tespit Etti

Merkez Bankası, BKM’de Suç Şüphesi Tespit Etti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Merkez Bankası, BKM’de Suç Şüphesi Tespit Etti
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) gerçekleştirilen denetimlerde suç şüphesi barındıran bulgulara ulaştığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, TCMB, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olay, finansal sistemin güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denetim Süreci ve Bulunan Bulgular

TCMB’nin açıklamasında, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde BKM’nin hissedarı olarak denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü vurgulandı. TCMB, belirli dönemlerde bu tür denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekliliğini belirtirken, denetimlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. 6 Şubat 2024 tarihinde başlayan denetim süreciyle ilgili olarak hazırlanan İnceleme Raporu'nda, suç şüphesi içeren bazı hususların yer aldığı bildirildi.

Suç Duyurusu ve Yargı Süreci

Denetim raporundaki bulguların ardından, TCMB, 6 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma kararı aldı. TCMB, konuya ilişkin yürütülen yargı sürecinin Banka ve BKM tarafından dikkatle takip edileceğini duyurdu. Bu durum, hem finansal istikrar hem de tüketici güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Finansal sistemdeki bu tür denetimler, piyasa aktörlerinin güvenini artırma amacı güderken, aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından kritik rol oynamaktadır. TCMB'nin bu adımı, Türkiye’nin finansal yapılandırmasının sağlamlığına yönelik önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak, BKM’deki denetimlerin ve ortaya çıkan bulguların, Türk finans sisteminin şeffaflığı ve güvenilirliği açısından ne denli önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.

Boyabat'ta Şafak Operasyonu: Cephanelik Ele Geçirildi
Boyabat'ta Şafak Operasyonu: Cephanelik Ele Geçirildi
#Gündem / 17 Ekim 2025
Abdullah Teber Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Abdullah Teber Ne İş Yapıyor?
Abdullah Teber Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Abdullah Teber Ne İş Yapıyor?
#Gündem / 17 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Balıkesir'de Eylül Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 679 Bin 817 Oldu
Balıkesir'de Eylül Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 679 Bin 817 Oldu
Ekonomi
AB, 2030'a kadar savunmada yol haritasını yayımladı
AB, 2030'a kadar savunmada yol haritasını yayımladı
Sefo, Kendi Şarkısını Duyunca Bornozuyla Balkona Fırladı
Sefo, Kendi Şarkısını Duyunca Bornozuyla Balkona Fırladı
Zeybek Oynayan Robotlar Bilim Şenliği’nde Yoğun İlgi Gördü
Zeybek Oynayan Robotlar Bilim Şenliği’nde Yoğun İlgi Gördü
Green Card Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar
Green Card Dolandırıcılığına Karşı Uyarılar
5G Teknolojisi ve Türkiye'de Uygulama Süreci
5G Teknolojisi ve Türkiye'de Uygulama Süreci
Ajda Pekkan'dan 40 Milyon TL'lik Çikolata Reklamı Anlaşması
Ajda Pekkan'dan 40 Milyon TL'lik Çikolata Reklamı Anlaşması
Evlilik Hayali Kabusa Döndü: 2 Milyon Lirasını Kaptıran Kadın Savcılığa Başvurdu
Evlilik Hayali Kabusa Döndü: 2 Milyon Lirasını Kaptıran Kadın Savcılığa Başvurdu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft