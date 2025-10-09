Mali Olmayan Şirketlerin GSMH'ye Katkısı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini ve mali olmayan şirketlerin gayrisafi milli hasılaya (GSMH) katkısını ortaya koyuyor. 2024'te GSMH'nin yaklaşık 44,4 trilyon lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak bu dönemde mali olmayan şirketlerin toplam ekonomide yarattığı katma değer oranı, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında önemli bir düşüş gösterdi.

Mali Olmayan Şirketlerin Katkısı

TÜİK'in verilerine göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değerin yüzde 59,4'ünü sağlamaktadır. 2023 yılında bu oran yüzde 60,1 seviyesindeydi, bu da mali olmayan şirketlerin katkısında 0,7 puanlık bir azalma olduğunu göstermektedir. Bu sektörü, yüzde 23,9 ile hane halkı, yüzde 13 ile genel devlet ve yüzde 3,7 ile mali şirketler izlemektedir. Mali olmayan şirketlerin, genel ekonomi içindeki öneminin azaldığı bu veriler, sektörel dinamiklerin değişebileceğine işaret ediyor.

Gayrisafi Milli Hasıla ve Tasarruf Oranları

2024 yılı itibarıyla açıklanan GSMH, bir önceki yıla göre yüzde 64,3 oranında bir artışla 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin lira olarak hesaplanmıştır. Ekonomik büyüme ile birlikte, toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise geçen yıl için yüzde 30,1 olarak belirlenmiştir. Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 18,9, hane halkı için yüzde 6,9, mali şirketler için yüzde 2,7 ve genel devlet için yüzde 1,5 seviyesindedir.

Hane Halkı Tasarruf Oranı

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire olan oranı, 2023 yılında yüzde 11,8 olarak belirlenirken, 2024 yılında bu oranın yüzde 11,3'e düştüğü kaydedilmiştir. Ekonomik veriler, 2023 yılında GSYH'nin yüzde 2,8'inde net borç alan pozisyonu olduğunu, 2024'te ise bu oranın yüzde 0,7 olarak kaydedildiğini gösteriyor. Bu durum, mali olmayan şirketlerin yanı sıra hane halkı ve genel devletin ekonomik katkılarında da değişim yaşandığını ortaya koymaktadır.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin gelişim sürecindeki farklı dinamikleri ve sektörlerin katkı oranlarındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve mali olmayan sektörlerin rolü, gelecekteki ekonomik politikaların belirlenmesinde önemli bir etken olacağını göstermektedir.