Kripto Piyasasında Sert Düşüş: Bitcoin Kritik Seviyeye Geriledi

Kripto Piyasasında Sert Düşüş: Bitcoin Kritik Seviyeye Geriledi
Kripto para piyasası, haftanın son işlem gününde önemli bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin, 126 bin 272 dolarlık zirvesinden sonra yüzde 22 oranında bir düşüş yaşayarak 4 Kasım'da ilk kez ayı piyasasına girdi. Bu durum, Bitcoin'in Mayıs ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemesi ile sonuçlandı. Aynı zamanda Ethereum da benzer bir düşüş göstererek yatırımcılar arasında endişelere yol açtı.

Bitcoin ve Ethereum'da Gerileme

Bitcoin fiyatı, 96 bin 908 dolara kadar gerilemesinin ardından şu anda dünkü kapanışa göre yüzde 1 oranında bir düşüşle 97 bin 812 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte Ethereum'un fiyatı da yüzde 0,59'luk bir düşüşle 3 bin 161 dolara geriledi. Bu düşüşler, genel kripto para piyasasında belirsizlik yaratan bir ortam oluşturdu.

Kripto Yatırımcıları Fed’in Adımlarını İzliyor

Kripto yatırımcıları için en büyük soru, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak yeni kararlar oldu. Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar, yatırımcıların tedirgin olmasına neden oluyor. Özellikle, federal kapanmanın sona ermesinin ardından açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri, piyasalarda belirleyici bir rol oynayacak. Yatırımcılar, bu verilerin Fed’in gelecekteki faiz politikaları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.

Borçlanma Maliyetleri ve Riskli Varlıklar

Yüksek borçlanma maliyetleri, yatırımcıların riskli varlıklar yerine daha az risk içeren tahvil ve mevduat gibi seçeneklere yönelmesine neden oluyor. Bu durum, Bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinde baskı yaratabileceği öngörülüyor. Fed’in gelecek ay faizleri sabit tutma ihtimalinin güçlenmesi, piyasada dalgalanmalara yol açarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, kripto para piyasasındaki bu sert düşüş, yatırımcıları dikkatli olmaya ve gelişmeleri yakından takip etmeye yönlendiriyor. Ekonomik verilerin açıklanması ve Fed’in alacağı yeni kararlar, önümüzdeki günlerde piyasalardaki belirsizliği artırabilir.

Yorumlar
