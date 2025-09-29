Kripto Piyasasında Fırtına Öncesi Sessizlik: Gözler Çarşamba Gününde!

Kripto ve Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, son günlerde Bitcoin ve genel kripto para piyasalarında yaşanan değer kayıplarını değerlendirerek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çelik, bu hafta piyasalardaki dalgalanmaların büyük ölçüde makroekonomik veriler ve FED yetkililerinin açıklamaları tarafından şekilleneceğini belirtti.

Piyasalarda Oynaklık Beklentisi

Çelik, piyasalarda önümüzdeki günlerde artabilecek oynaklık ile ilgili olarak, “Özellikle Çarşamba günü itibarıyla yoğun bir makro veri akışı bekleniyor. İstihdam verilerinin yanı sıra PMI verileri, işsizlik maaşı başvuruları ve FED yetkililerinin açıklamaları, piyasanın yönünü tayin edici unsurlar arasında yer alacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

FED Faiz İndirimine Gider Mi?

Çelik, FED’in faiz indirimi sürecine girerken mevcut ekonomik koşulların uygunluğunun sorgulandığını belirtti. “FED yetkililerinin yapacağı açıklamalar, olası faiz indirimlerinin ne zaman ve nasıl olacağı konusunda belirleyici bir rol oynayacak. Riskli varlıklar üzerindeki baskının devam ettiğini görmekteyiz. Kripto piyasasında korku ve açgözlülük endeksi, nötr bölgeden korku seviyelerine kaymış durumda” dedi.

Bitcoin ve Ethereum'un Son Durumu

Bitcoin’in 112 bin dolarlık seviyede tutunmaya çalıştığını ifade eden Çelik, Ethereum’un ise çift haneli kayıpların ardından toparlanma sinyalleri göstermeye başladığını belirtti. “Ethereum’da 3800 desteği test edildikten sonra 4000 seviyesinin üzerine yerleşti. 4000 seviyesinin üzerinde kalıcılık, yukarı yönlü hareket açısından kritik öneme sahip” diye ekledi. Orta ve uzun vadeli yatırımcıların mevcut pozisyonlarını koruduğunu vurgulayan Çelik, kurumsal cüzdanlardaki Bitcoin miktarının arttığını ve Ethereum’a olan kurumsal ilginin de yükseldiğini açıkladı.

Altcoin Piyasasında Gelişmeler

Altcoin sezon endeksinin 70 seviyesinin altına düşmesi, majör altcoinlerin hareket potansiyelinin arttığını gösteriyor. Çelik, “Ancak endeksin yeniden 70’in üzerine çıkması durumunda, bu durumun genel piyasa üzerinde olumlu etkileri olabilir” şeklinde konuştu. Bu durum, yatırımcıların altcoinlere olan ilgisini artırabilir.

Makro Verilerin Önemi

ABD istihdam verisinin piyasalarda kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Çelik, “Son açıklanan veriler, iş gücü piyasasında ciddi bir soğuma yaşandığını gösteriyor. Eğer bu hafta gelecek veriler de beklentilerin altında kalırsa, bu durum yapısal bir bozulmaya işaret edebilir ve FED’in faiz indirimine gitme zorunluluğunu artırabilir” dedi. Çelik, faiz indirimlerinin riskli varlıklar için olumlu olabileceğini ancak bunun ekonomik denge ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Borçlanma maliyetlerinin düşmesi, hem şirketler hem de hanehalkı için harcamaları teşvik edecektir. Ancak ekonomik konjonktürde bir bozulma yaşanırsa, faiz indirimleri yeterli olmayabilir” ifadelerini kullandı.