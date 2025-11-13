Kayseri Ticaret Borsası’nın Tarımsal Ekonomiye Yön Verecek Projesi Tamamlandı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından yürütülen ve tarımsal ekonomiye büyük bir ivme kazandırması beklenen 'Hububat ve Çekirdek Merkezi' projesi tamamlandı. Projenin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte, yıllık 10 milyar TL işlem hacmi hedefleniyor. Bu yatırımın, Kayseri’yi hububat ve çekirdek ticaretinde önemli bir merkez haline getirmesi öngörülüyor.

Projenin Detayları ve Ekonomik Etkisi

'Hububat ve Çekirdek Merkezi', KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım-satımı yapan üyelerin oluşturduğu kooperatif aracılığıyla inşa edildi. Merkez, toplamda 64 adet modern ticaret dükkânını barındırıyor ve her bir dükkân 750 metrekare büyüklüğünde. Bu yeni yapı, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayarak, Kayseri’nin tarım sektöründeki liderliğini pekiştirecek. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin Kayseri’yi entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezi haline getireceğini vurguladı.

Açılış Töreni ve Katılım

Merkezin açılışı, 21 Kasım Cuma günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Açılış törenine yoğun bir katılım bekleniyor. Bu etkinlik, Kayseri’nin tarımsal ticaretinin geleceği açısından büyük bir öneme sahip olacak.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu AR-GE Merkezi

KTB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na olan vefasını göstermek amacıyla önemli bir karara imza attı. 2021 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle kurulan ve et ile et ürünleri alanında ülkemizin ilk ve tek örneği olan KTB AR-GE Merkezi’ne 'M. Rifat Hisarcıklıoğlu AR-GE Merkezi' adı verildi. Bu isim verme töreni, Hububat ve Çekirdek Merkezi'nin açılışıyla aynı gün gerçekleştirilecek.

Recep Bağlamış, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iş dünyasına kattığı vizyon ve liderlik ile örnek bir figür olduğunu belirtti. Bağlamış, bu merkezinin yalnızca üretim ve inovasyonu değil, aynı zamanda ahde vefayı da simgelediğini ifade etti. Kayseri Ticaret Borsası, bu projelerle birlikte tarımsal ekonomideki dinamizmi artırmayı hedefliyor.