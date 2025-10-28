Kastamonu’da Turizmi Canlandıracak Üç Proje İmzalandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilecek olan üç proje, Kastamonu turizmine ivme kazandırmayı amaçlıyor. Projelerin sözleşmeleri, 2025 yılına kadar gerçekleştirilecek olan Turizm Master Planı kapsamında imzalandı. İmza töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın katılımıyla Kastamonu Valiliğinde gerçekleştirildi.

Proje Detayları ve Amaçları

TR82 Bölgesi Turizm Master Planı çerçevesinde imzalanan projeler arasında Pompeiopolis Antik Kenti, mevcut tanıtım merkezinin modern bir tanıtım merkezine dönüştürülmesi, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı ve Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı yer alıyor. Vali Meftun Dallı, bu projelerin hayata geçirilmesiyle Kastamonu’nun turizm potansiyelinin artacağını belirtti.

Pompeiopolis Antik Kenti’nin Dönüşümü

Vali Dallı, Pompeiopolis Antik Kenti’nin tamamlandığında Türkiye’nin ikinci Efes’i olacağına vurgu yaptı. Proje, antik kentin tarihi ve kültürel değerlerinin günümüz ziyaretçilerine sunulmasını hedefliyor. Eski pancar deposunun modern bir ziyaretçi ve tanıtım merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Bu dönüşüm, yapı içerisinde sergi alanları, konferans salonları, kafe ve satış noktalarının yer almasını sağlayacak. Ayrıca, dijital panolar ve interaktif uygulamalar aracılığıyla ziyaretçilere antik kentin tarihi hakkında bilgi verilecek.

Jeopark Projesinin Önemi

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı Projesi de önemli bir yer tutuyor. KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, bu projenin, ilimizin ulusal jeopark listesine dâhil edilmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Modern yapıda kurulacak merkez, jeoparkın tanıtım, eğitim ve sergileme işlevlerini bir arada sunacak. Bu sayede Kastamonu’nun marka değerinin artması bekleniyor.

Mahmut Bey Camisi’nin Tarihi Kimliği

Kastamonu’nun tarihi dokusunu korumak amacıyla yapılan bir diğer proje, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi’nin jeoradar hizmetleri danışmanlığı. Bu proje, cami çevresindeki tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasını hedefliyor. Cami, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilerek önemli bir kültürel miras olarak tanınmıştı. Proje ile birlikte, caminin etrafındaki tarihi kimlik yeniden canlandırılacak ve geçmişe dair önemli bilgiler elde edilecek.

Yerel Yönetimlerin Beklentileri

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, projelerin Kastamonu’nun turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, kazı çalışmalarının hızlanması ve çeşitli animasyon projeleri üzerinde düşünülmesi gibi yeni fikirlerin gündemde olduğunu ifade etti. İmzalanan projelerin, Kastamonu’nun turizm potansiyelini artırarak yerel halk ve ülke için faydalı olacağı umuluyor.