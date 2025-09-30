Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Kars'ta Kadın Girişimciler Zirvesi: Serhat'ta İz Bırakanlar

Kars'ta Kadın Girişimciler Zirvesi: Serhat'ta İz Bırakanlar

Yayınlanma
14
Kars'ta Kadın Girişimciler Zirvesi: Serhat'ta İz Bırakanlar
Okunma Süresi: 2 dk

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen "Serhat'ta İz Bırakanlar-Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve İş Zirvesi", kadın girişimciliğini desteklemek ve başarılı hikayeleri paylaşmak amacıyla 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik, Türkiye’nin kadın girişimcilik alanındaki en etkili isimlerinden biri olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ü Kars'ta ağırlayacak.

Zirvenin Amacı ve Katılımcılar

Zirvenin, kadın girişimciliği ekosistemini güçlendirmeyi, bölgesel iş birliklerini artırmayı ve girişimci kadınların ilham verici başarı hikayelerini paylaşmayı amaçladığı ifade ediliyor. Programda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bölge Temsilcileri, Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlı 13 ilin Kadın Girişimciler Kurulu başkanları, üst kurul üyeleri ve iş dünyasının önde gelen kadın temsilcileri yer alacak. Ayrıca, çok sayıda girişimcinin katılması bekleniyor.

Nurten Öztürk'ün Katkıları

Türkiye'nin en saygın iş kadınları arasında yer alan Nurten Öztürk, Kars’taki bu önemli buluşmada girişimcilik ekosistemine dair vizyonunu katılımcılarla paylaşacak. Öztürk, kadın girişimciliği alanında yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor ve bu zirvede de katılımcılara ilham vermeyi hedefliyor.

Serhat'ta İz Bırakanlar Programının Önemi

"Serhat'ta İz Bırakanlar" programı, sadece bir toplantı olmanın ötesinde, bölge kadınlarının üretim gücünü, girişimci potansiyelini ve yenilikçi fikirlerini destekleyecek bir platform sunma özelliği taşıyor. Zirve, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü ve görünür hale gelmesi için atılacak adımları ele alacak. Bu bağlamda, Kars'ın girişimcilik vizyonuna yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Kars'taki bu buluşma, kadın girişimcilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki ekonomik kalkınma için de büyük önem taşıyor.

#Doğu Anadolu
#Ekonomi
#Kadın
#Kars
#Ticaret Ve Sanayi Odası
