Kadın Girişimciler Kars’ta Buluştu

Kars, kadın girişimcilerin bir araya geldiği önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Serhat’ta İz Bırakanlar - Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve İş Zirvesi" adı altında gerçekleştirilen program, bölgedeki kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı amaçlıyor. Etkinlik, Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlendi.

Etkinliğin Açılışı ve Amaçları

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kars Ticaret Odası Başkanı Kadir Bozan, açılış konuşmasında kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü vurgulayarak, "Kadınların emeği, kararlılığı ve üretkenliği şehirlerin gelişimine yön veriyor. Bu nedenle burada, kadınların hikayelerinden ilham almak ve yeni başarı yolculuklarının kapılarını aralamak için buluştuk" dedi. Bozan, Kars'ın tarih boyunca kültürlerin buluşma noktası olduğunu ve bu topraklarda atılan her adımın ülke için önemli olduğunu belirtti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Etkinlikte söz alan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadınların toplumdaki rolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Kadınlar üretendir, koruyandır ve fırsat verilirse dünyayı kurtaracak olanlardır. Kadın varsa yarın vardır. Bu nedenle, kadınlarımızı hayatın her alanında aktif hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, geleneksel kadın zihniyetinden kurtulmak ve çalışan, üreten kadınların sayısını artırmak için sürekli çaba harcadıklarını ifade etti.

Panel ve Katılımcıların Deneyimleri

Konuşmaların ardından "Doğu Anadolu’nun İlham Veren Kadınları Paneli" düzenlendi. Panelde kadın girişimciler, sektörde karşılaştıkları zorlukları ve başarı öykülerini katılımcılarla paylaştı. Bu tür etkinliklerin, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Program, katılımcılara plaketlerin verilmesiyle sona erdi.