İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'na Özel Ulaşımda Yüzde 50 İndirim Uygulanacak

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı’na Özel Ulaşımda Yüzde 50 İndirim Uygulanacak

Yayınlanma
14
İzmir’de Cumhuriyet Bayramı’na Özel Ulaşımda Yüzde 50 İndirim Uygulanacak
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımda önemli bir indirim uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda, bayram günü boyunca kent içi toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Ayrıca, İzmir’in ulaşım ağını oluşturan İZBAN, TCDD ile ortak işletme olarak bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Toplu Ulaşımda İndirim Detayları

29 Ekim Çarşamba günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım hizmetlerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, halkın daha rahat ve ekonomik bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor. İndirimli tarife, otobüs, metro ve diğer toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. İZBAN’ın ücretsiz hizmet vermesi, bayramı kutlayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak.

Otobüs Sefer Saatlerinde Güncellemeler

Bayram dolayısıyla otobüs sefer saatlerinde bazı güncellemeler yapılmıştır. İzmir Metrosu, sabah saatlerinde 06.00 ile 06.30 arasında 7,5 dakikada bir, 06.30 ile 09.00 arasında 4 dakikada bir, 09.00 ile 20.00 arasında 5 dakikada bir ve 20.00 ile 00.20 arasında 8 dakikada bir sefer düzenleyecek. Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı sefer programında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Konak hattında ise sefer sıklığı, gün boyunca 10 dakika ile 6 dakika arasında değişiklik gösterecektir.

İZDENİZ Vapur Seferleri

İZDENİZ vapur seferleri de bayram döneminde hafta sonu tarifesi ile hizmet verecek. 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece düzenlenecek "baykuş seferleri" ile gece ulaşımda da alternatif sağlanacak. Karşıyaka’dan 23.45’te hareket edecek vapur, Alsancak’a 00.05’te ulaşacak ve ardından 00.20’de yeniden Karşıyaka’ya dönecek. 00.45’te Karşıyaka’dan hareket edecek bir diğer vapur, 01.05’te Alsancak’tan kalkarak 01.20’de tekrar Karşıyaka’ya varacak.

Bu düzenlemelerle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen vatandaşlar için ulaşımda önemli kolaylıklar sağlamayı amaçlıyor. Uygulanan indirim ve sefer düzenlemeleri, bayram coşkusunu artırmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek adına dikkatle hazırlanmıştır.

