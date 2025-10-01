İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yaz Sezonunu Rekorlarla Kapattı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yaz sezonunu etkileyici rekorlarla tamamladı. Havalimanı, Ağustos ayında gerçekleştirdiği performansla tüm zamanların en yüksek aylık yolcu sayısına ulaştı. Bu ay içerisinde toplamda 4 milyon 699 bin 318 yolcuya hizmet verildi. Bu yolcuların 2 milyon 114 bin 900’ü iç hatlardan, 2 milyon 584 bin 418’i ise dış hatlardan seyahat etti.

Rekor Büyüme ve Avrupa Havalimanları Arasındaki Başarı

Ağustos ayındaki bu başarı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Avrupa havalimanları arasında da dikkat çekici bir konumda olduğunu gösteriyor. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yayımlanan Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporu’na göre, ISG, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı unvanını kazandı.

Yılın İlk Sekiz Ayında Yükseliş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2023 yılının ilk sekiz ayında da önceki yıla göre yüzde 13,3 oranında bir artış göstererek, Avrupa’da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu. Havalimanı, 2025 Ocak-Ağustos döneminde toplam 31,2 milyon yolcuya hizmet vererek, Avrupa’daki yolcu trafiğinde 9. sırada yer aldı. Bu performans, havalimanının uluslararası alandaki rekabet gücünü de artırdı.

Destinasyon Ağı ve Hedefler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, günümüzde 53 ülkede 39 iç hat ve 110 dış hat olmak üzere toplam 149 destinasyonu bağlamaktadır. Havalimanı, İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak, milyonlarca yolcunun seyahat deneyiminde kolaylık ve konfor sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Sürekli geliştirilen hizmet anlayışı ve artan uçuş seçenekleri, ISG’nin gelecekteki büyüme hedefleri açısından önemli bir rol oynamaktadır.