İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere 435 bin TL’ye kadar hibe desteği! Başvurular başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği başvurularını almaya başladı. 26 Eylül’de başlayan başvurular, 24 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Kimler Yararlanabilir?
İŞKUR’un hibe desteğinden yararlanabilecek iki ana grup bulunuyor:
Engelli vatandaşlar: İş gücü kaybı en az yüzde 40 olan ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişiler.
Eski hükümlüler: Kanunda belirtilen şartları sağlayan ve eski hükümlü statüsünde olan vatandaşlar.
Destek Miktarları
Engelli ve eski hükümlüler için sağlanacak hibe miktarları sektörlere göre değişiyor:
Engelli girişimciler için:
Kuruluş işlemleri desteği: En fazla 30.000 TL
İşletme giderleri desteği: En fazla 115.000 TL
Tarım ve hayvancılık projeleri: En fazla 60.000 TL ek destek
Toplamda tarım ve hayvancılık için 350.000 TL, diğer sektörler için 435.000 TL’ye kadar destek.
Eski hükümlüler için:
Tarım ve hayvancılık sektörü: En fazla 350.000 TL
Diğer sektörler: En fazla 435.000 TL
Son Başvuru 24 Ekim
Başvurular sadece e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Fiziki başvuru kabul edilmiyor. İŞKUR, desteklerin girişimcilerin kendi işlerini kurarak istihdama katkı sağlamaları için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.