İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 435 bin TL'ye kadar hibe desteği! Başvurular başladı

İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere 435 bin TL’ye kadar hibe desteği! Başvurular başladı

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği başvurularını almaya başladı. Başvurular 26 Eylül’de başladı, son tarih 24 Ekim 2025. Engelli girişimciler 435 bin TL’ye, eski hükümlüler ise 350 bin TL’ye kadar destek alabilecek.

Yayınlanma
14
İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülere 435 bin TL’ye kadar hibe desteği! Başvurular başladı
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği başvurularını almaya başladı. 26 Eylül’de başlayan başvurular, 24 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kimler Yararlanabilir?

İŞKUR’un hibe desteğinden yararlanabilecek iki ana grup bulunuyor:

Engelli vatandaşlar: İş gücü kaybı en az yüzde 40 olan ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen kişiler.

Eski hükümlüler: Kanunda belirtilen şartları sağlayan ve eski hükümlü statüsünde olan vatandaşlar.

Destek Miktarları

Engelli ve eski hükümlüler için sağlanacak hibe miktarları sektörlere göre değişiyor:

Engelli girişimciler için:

Kuruluş işlemleri desteği: En fazla 30.000 TL

İşletme giderleri desteği: En fazla 115.000 TL

Tarım ve hayvancılık projeleri: En fazla 60.000 TL ek destek

Toplamda tarım ve hayvancılık için 350.000 TL, diğer sektörler için 435.000 TL’ye kadar destek.

Eski hükümlüler için:

Tarım ve hayvancılık sektörü: En fazla 350.000 TL

Diğer sektörler: En fazla 435.000 TL

Son Başvuru 24 Ekim

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Fiziki başvuru kabul edilmiyor. İŞKUR, desteklerin girişimcilerin kendi işlerini kurarak istihdama katkı sağlamaları için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

#İşkur Hibe Desteği
#İşkur Engelli Hibe
#İşkur Eski Hükümlü Desteği
#İş Kurma Desteği
#Girişimcilik Hibesi
#İşkur Başvuru Ekranı
#Engelli Girişimci Desteği
#Eski Hükümlü İş Kurma
