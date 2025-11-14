IMF'den Yapay Zeka Yatırımlarına 'Balon' Uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zeka sektöründeki hisselerin son dönemdeki hızlı artışının riskli bir noktaya ulaştığını vurgulayarak, yatırımcıları bu konuda dikkatli olmaları hususunda uyardı. Georgieva'nın "Kemerleri bağlayın, AI çılgınlığı dot-com kabusu gibi bitebilir" şeklindeki ifadesi, hem finans piyasalarında hem de ekonomik çevrelerde endişe yarattı. Bu açıklama, The Economist dergisinin kapağında yer alan "yaklaşan kriz" temasıyla da örtüşerek, küresel piyasalarda olası sarsıntıları gündeme getirdi.

Washington Zirvesindeki Tartışmalar

Geçtiğimiz ay Washington'da gerçekleştirilen IMF ve Dünya Bankası toplantılarında, yapay zeka yatırımlarındaki olağanüstü artışın bir balon oluşturup oluşturmadığı tartışmaların merkezinde yer aldı. IMF'nin Ekim 2025 Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, yapay zeka odaklı yatırım patlamasının "keskin bir piyasa düzeltmesine" yol açabileceği uyarısı dikkat çekti. Georgieva, bu durumu değerlendirirken, finansal koşulların aniden değişebileceğini ve yatırımcı psikolojisindeki küçük bir kırılmanın bile zincirleme bir düşüşe neden olabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, 2000'li yılların başındaki dot-com çöküşünü akla getiriyor.

Teknoloji Devlerinin Büyümesi ve Verimlilik Sorunu

Günümüzde Nvidia gibi teknoloji devleri trilyon dolarlık piyasa değerlerine ulaşırken, IMF, bu değer artışının henüz reel ekonomide karşılıklı bir verimlilik artışıyla desteklenmediğini belirtiyor. Özellikle, Amerikan borsası S&P 500'ün %40’ının teknoloji şirketlerinden oluşması, piyasayı tek bir sektöre aşırı bağımlı hale getiriyor. OpenAI’nin yaklaşık 500 milyar dolarlık değerlemesi, yapay zeka odaklı şirketlere yönelik aşırı değerleme algısını pekiştiriyor.

IMF'nin Uyarıları ve Küresel Etkiler

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, mevcut durumu "Bu dot-com benzeri bir balon. Değerlemeler şişti ama verimlilik artışı yok." sözleriyle özetliyor. Gourinchas, bu balonun patlaması halinde küresel piyasalarda kaçınılmaz bir düzeltmenin yaşanacağına dikkat çekiyor. Yapay zeka hisselerindeki yükselişin ABD'de enflasyonu %2.7'ye çıkarması da önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Bu oran, Federal Rezerv’in %2’lik enflasyon hedefinin üzerinde ve mevcut fiyatlama baskılarının teknoloji sektöründen kaynaklandığını gösteriyor.

Küresel Zincirleme Etki ve Jeopolitik Riskler

Dünyaca ünlü ekonomistler, yapay zeka merkezli piyasa hareketliliğinin balon teorisinin beş aşamasının üçüncüsüne ulaştığını belirtiyor. Bu aşamada yatırımlar hızlı bir şekilde genişliyor, şirketler birbirlerinin hisselerini satın alıyor ve piyasalarda bir tür "ponzi döngüsü" havası oluşuyor. Yapay zeka hisselerine sadece ABD'li yatırımcılar değil, Avrupa'daki büyük emeklilik fonları, Japonya ve Brezilya merkez bankalarının da yöneldiği görülüyor. Bu yaygın yatırım profili, olası bir balon patlamasında kayıpların küresel bir zincirleme etkiye dönüşebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik %100 gümrük vergisi tehdidi gibi jeopolitik riskler de piyasalardaki kırılganlığı artıran unsurlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomi, yapay zeka yatırımlarının geleceği konusunda belirsizliklerle dolu bir sürece girmiş durumda.

IMF’nin uyarıları, yatırımcılara ve politika yapıcılara, bu hızlı büyümenin arkasındaki riskleri yeniden değerlendirme ihtiyacını hatırlatıyor.