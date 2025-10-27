Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı

İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı

Yayınlanma
14
İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı İhracat Pazar Monitörü sonuçları, ihracat talebinin beklenen düzeyin altında kaldığını gösteriyor. İhracat Talep Endeksi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7’lik bir azalışla 99,4 seviyesine geriledi. Bu durum, ihracatta talebin eşik değerin altında seyrettiği anlamına geliyor.

İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi

TİM'in İhracat Pazar Monitörü'nde yer alan verilere göre, İhracat Talep Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. Ancak, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında, talep endeksi belirgin bir düşüş yaşadı. Eylül ayında 99,4 puana ulaşan bu endeks, uzun dönem ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Pazar Dayanıklılık Endeksi 100,8 puan olarak kaydedildi. Bu endeks, ihracat pazarlarının risklere karşı dayanıklılığını ölçen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Ekonomik Göstergelerin Etkisi

Gelen verilere göre, eylül ayında iş güvenliğindeki olumsuz gelişmelere rağmen, işsizlik, enflasyon, sanayi üretimi ve tüketici güveni gibi temel ekonomik göstergelerde kısmi iyileşmeler gözlemlendi. Bu durum, talep endeksinin uzun dönem ortalamasına yaklaşmasına olanak tanıdı. Küresel ekonomik koşulların yanı sıra, yerel pazardaki gelişmeler de ihracat talebini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Küresel Jeopolitik Riskler ve Dayanıklılık

İhracat Pazar Monitörü'nde yer alan Pazar Dayanıklılık Endeksi, uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergeleri kullanarak oluşturuluyor. Eylül ayında bu endeks, aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 1,2 artış göstererek 100,8'e ulaştı. Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalma, ihracat talep endeksindeki iyileşme ile birleşerek, ihracat pazarlarının genel dayanıklılığını artırıyor ve bu durum endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine taşıyor.

Sonuç olarak, eylül ayında ihracat talep endeksi beklenen seviyelerin altında kalırken, pazar dayanıklılık endeksindeki artış, uluslararası ticaretin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen, ihracat pazarlarının risklere karşı bir nebze olsun dayanıklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

