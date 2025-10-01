Dolar
Honda Civic İçin Son Fırsat: Yeni ÖTV Düzenlemesi Fiyatları Uçuracak, 300 Bin TL İndirim Şansı

Honda Civic İçin Son Fırsat: Yeni ÖTV Düzenlemesi Fiyatları Uçuracak, 300 Bin TL İndirim Şansı

Honda Civic modelleri yeni ÖTV düzenlemesiyle zamlanmadan önce 300 bin TL’ye varan indirimle satılıyor. Uzmanlara göre fiyatlar kısa sürede yeniden yükselecek.

Yayınlanma
14
Honda Civic İçin Son Fırsat: Yeni ÖTV Düzenlemesi Fiyatları Uçuracak, 300 Bin TL İndirim Şansı
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobillerinden Honda Civic, yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. Yapılan güncelleme sonrası Honda, ek vergi yükü nedeniyle özellikle Civic modellerinde önemli fiyat yükselişi yaşayacak.

Bu durum mevcut Civic sahipleri için avantaj sağlarken, yeni araç almak isteyenler için dezavantaj haline geliyor. Honda Türkiye, bu tabloyu dengelemek amacıyla liste fiyatı üzerinden 300 bin TL’ye varan indirimler sunmaya başladı.

Honda Civic fiyat tablosu:

Liste fiyatı: 2 milyon 315 bin TL’den başlıyor

Peşin alım indirimi: Yaklaşık 300.000 TL

İndirimli fiyat: 2 milyon TL’ye kadar düşüyor

Ancak indirimlerin bayiden bayiye farklılık gösterebileceği belirtiliyor. Büyük şehirlerde bu avantajlı fiyatlara ulaşmak daha kolayken, küçük şehirlerde indirim oranları sınırlı kalabiliyor.

Uzmanlara göre yeni ÖTV düzenlemesinin etkisiyle Honda Civic fiyatlarının kısa sürede daha da yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle markanın stok eritme amaçlı başlattığı kampanya, alıcılar için son fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.

#İndirim
#Ötv
#Hondacivic
#Araçfiyatları
#Otomobilkampanya
#Hondatürkiye
#Sıfıraraba
