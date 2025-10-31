Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir zirve etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomi programının ikinci aşamasında enflasyon ve sektör sorunlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini ifade ederek, uygulanan programın olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Sektörel Sıkıntılar ve Çözüm Yaklaşımı

Şimşek, konuşmasında bazı sektörlerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. "Duyarsız değiliz, çözeceğiz" diyerek, hükümetin bu sorunlara yönelik çözüm arayışında olduğunu belirtti. Son bir iki aylık verilerin dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dair algıyı değiştiremeyeceğini ifade eden Bakan, mevcut şartların dezenflasyon için uygun olduğunu ifade etti. "Mükemmeliyetçilik yerine, ilerlemeyi tercih ediyoruz" şeklinde konuştu. Hizmet enflasyonunda da programa olumlu tepkiler alındığını kaydetti.

Uluslararası Standartlar ve Risk Primi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uluslararası standartlar açısından rezerv yeterliliğini sağladığını ve risk priminin 250 puanın altına düştüğünü aktardı. Küresel şokların yaşanmaması durumunda, risk priminin 200 puanın altına inebileceğine dikkat çekti. Ekonomide sağlanan düzelmenin şirket değerlemelerine de olumlu yansıyacağını belirtti.

İstihdam ve Yatırımlar

Programın başlangıcından bu yana 1 milyonun üzerinde net istihdam sağlandığını bildiren Şimşek, doğrudan küresel yatırımlarda bir hareketlenme gözlemlendiğini ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde bu yatırımlarda önemli bir ilerleme beklediklerini açıkladı. Bu bağlamda, iş gücü piyasasında yaşanan gelişmelerin ekonominin genel dinamiklerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Merkez Bankası ve Dezenflasyon

Merkez Bankası'nın çabalarına ek destek verileceğini belirten Bakan Şimşek, negatif çıktı açığı üzerinden dezenflasyon sürecinin devam edeceğini aktardı. Yeniden değerleme oranının ise hedef enflasyona göre belirleneceğini söyledi. Bu durum, mali istikrarın sağlanması yönünde atılacak adımların önemini artırmaktadır.

Bütçe, Vergi ve Reel Sektör

Şimşek, cari harcamaların bütçedeki payının üçte bir oranında düşürüldüğünü açıkladı. Vergiye gönüllü uyumu artırmayı hedeflediklerini ve iç borç çevirme oranını %100’ün altına çekerek reel sektöre kaynak artışı sağlamayı planladıklarını vurguladı. Ayrıca, enerji alanında ithalat tarafında herhangi bir artış olmadığını da sözlerine ekledi. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemdeki büyüme ve istihdam hedefleri açısından önemli bir zemin oluşturuyor.