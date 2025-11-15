Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın politika faizine ilişkin belirsizlik vurgusu, finans piyasalarında hareketliliğe yol açtı. 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden iş başı yapması, piyasalarda yeni bir yön arayışını başlattı. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemlenirken, borsa değer kaybetti. Döviz kurları ise yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Kripto para piyasalarında ise düşüşler sürdü. Haftanın yatırım araçları performansı ve fiyatları hakkında detaylar sunulmaktadır.

Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş

Son dönemde en sert düşüşü yaşayan ons altın, Ekim ayının sonunda 4.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak, federal hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte 4.245 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte, ons altın 4.032 dolara kadar düşüş gösterdi, sonrasında ise 4.087 dolarda denge buldu. ABD ve Çin arasındaki gerginliğin azalması, ons altının değer kaybını telafi etmesine yardımcı oldu. Spot başına ons altın, haftayı yüzde 2.07'lik artışla tamamlayarak, son bir ayın en yüksek haftalık kapanışına yaklaşmış oldu.

Gram Altın ve Diğer Altın Türleri

Gram altın, 5.700 TL sınırını aşarak 5.767 TL’ye kadar yükseldi. Ancak, hafta içinde tekrar düşüş yaşadı ve 5.519 TL'den işlem gördü, bu da haftalık bazda yüzde 1.69’luk bir artış anlamına geliyor. Cumhuriyet altını da yüzde 1.94 artışla 38.646 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 2.16 artışla 9.076,65 TL’ye yükseldi. Kapalıçarşı'da fiziki gram altın fiyatları 5.600 TL’ye kadar gerilemişken, 6.000 TL seviyesini zorlamaya başladı, ardından 5.800 TL bandına düştü.

Borsa İstanbul Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı 10.924,53 puandan kapatarak yüzde 0.43 değer kaybetti. Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek ise 11.152,28 puanı gördü. Borsa İstanbul’un teknoloji endeksi yüzde 5.89; sanayi endeksi yüzde 1.17; hizmetler endeksi yüzde 0.05 oranında düşüş yaşarken, mali endeks yüzde 0.09 artış gösterdi. Haftanın en çok kazanan hissesi ise yüzde 40.01 artışla Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Döviz Kurlarında Artış

Hafta boyunca döviz kurlarında da gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. ABD doları, yüzde 0.28 artarak 42.3320 TL’ye; Euro ise yüzde 0.80 artışla 49.3040 TL’ye yükseldi. Yatırımcılar, bu artışlardan faydalanarak döviz kurlarında kazanç elde etti.

Yatırım ve Emeklilik Fonları Performansı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1.33, emeklilik fonları ise yüzde 0.82 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar kıymetli maden fonları oldu. Emeklilik fonları arasında ise gümüş katılım emeklilik yatırım fonu yüzde 11.10 artış gösterdi. Bu dönemde yatırım fonları ve emeklilik fonları içinde en fazla kazandıran fonlar dikkat çekti.

Bu gelişmeler ışığında, yatırımcılar piyasalarda yaşanan dalgalanmaları yakından takip etmeli ve stratejilerini buna göre güncellemelidir. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.