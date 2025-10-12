Dolar
Faiz İndirimi Sürecek mi, Duracak mı? TCMB Ekim Takvimi Belli Oldu

Faiz İndirimi Sürecek mi, Duracak mı? TCMB Ekim Takvimi Belli Oldu

Merkez Bankası’nın Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim’de açıklanacak. Eylül enflasyonunun yüksek gelmesi, yeni indirimin gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Yayınlanma
14
Faiz İndirimi Sürecek mi, Duracak mı? TCMB Ekim Takvimi Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

Yurt içi piyasalar, gözlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın alacağı yeni faiz kararına çevirdi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Kararın aynı gün içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Eylül ayında yapılan son toplantıda Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek %40,5 seviyesine çekmişti. Ancak Eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, bu ayki kararın yönü konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Ekonomistler ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım uzman, enflasyondaki yukarı yönlü baskıya dikkat çekerek faiz indiriminin durabileceğini söylerken; diğerleri, TCMB’nin kontrollü şekilde indirim politikasını sürdürebileceğini öngörüyor.

Karar, yalnızca bankacılık sektörü değil, döviz kurları, kredi faizleri, yatırım ve tüketici davranışları üzerinde de etkili olacak. 23 Ekim’de açıklanacak faiz kararı, yılın son çeyreğine dair ekonomik beklentileri de büyük ölçüde şekillendirecek.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
